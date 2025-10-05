Internationaler Experte: Hamas wählte das beste Szenario als Antwort auf Trump

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Amjad Bashkar, Professor für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Shahab, dass die Hamas nach umfassenden Konsultationen mit der Türkei, Katar, Ägypten und Saudi-Arabien den bestmöglichen politischen Szenario und Lösungsvorschlag unter den gegenwärtigen Bedingungen vorgelegt habe.

Er fügte hinzu, dass der neue Plan einen Fahrplan zu einer unabhängigen palästinensischen Regierung für den Gazastreifen darstelle, frei von jeglicher externen Vormundschaft.

Nach Ansicht dieses internationalen Experten handelte die Hamas mit großer politischer Klugheit und konnte der US-Regierung, die versuchte, den Widerstand und das palästinensische Volk zur Kapitulation zu zwingen, die Initiative entziehen.

Bashkar erklärte, die Erklärung der Hamas sei ein „intelligenter politischer Köder“ gewesen, der Trumps Wunsch ausgenutzt habe, einen Erfolg in der Angelegenheit der israelischen Gefangenen zu erzielen, ohne gleichzeitig ihre eigenen Prinzipien aufzugeben.

Er fuhr fort, dass dieses Abkommen in verschiedenen Phasen umgesetzt werde und die Hamas die Einheit der palästinensischen Vertretung unter Beteiligung der Befreiungsbewegung, der Fatah und der Palästinensischen Autonomiebehörde aufrechterhalten habe.

Der regionale Experte stellte klar, dass im Gegensatz zu diesem Plan der Widerstand nicht entwaffnet werde, da er nach internationalem Recht eine legitime Verteidigungswaffe sei.

Er wies darauf hin, dass das, was die Hamas vorgeschlagen habe, eine fortschrittliche politische Lösung sei, die die Würde der Palästinenser wahre, die US-Regierung in die Enge treibe und dem palästinensischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung zurückgebe.