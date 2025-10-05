Al Mayadeen: Die Reduzierung der Intensität zionistischer Angriffe auf Gaza ist eine reine Lüge

Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte Al Mayadeen unter Berufung auf die massiven Raketen- und Artillerieangriffe des zionistischen Regimes auf verschiedene Gebiete des Gazastreifens, insbesondere auf Gaza-Stadt, dass die israelische Armee keinen einzigen Bereich verlassen habe, aus dem sie zuvor angekündigt hatte, sich in den vier Achsen der Stadt Gaza zurückzuziehen.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete in diesem Zusammenhang, dass die Zionisten in Bezug auf die Reduzierung der Intensität ihrer Angriffe auf den Gazastreifen lügen und die öffentliche Meinung täuschen; die zionistischen Angriffe dauern in allen Gebieten des Gazastreifens an und wurden nicht eingestellt.

Zuvor hatten zionistische Quellen behauptet, dass die Armeekommandeure ihren Truppen befohlen hätten, die Angriffe auf Gaza auf defensive Operationen zu beschränken und Angriffe auf die Infrastruktur Gazas zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang berichtete Al Mayadeen, dass Hubschrauber des zionistischen Regimes auch die Stadt Al-Zahra im Nordwesten des Lagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens angegriffen haben. Die Artillerieangriffe des zionistischen Regimes haben sich in der Nähe des Gebiets „Jisr“ verschärft.

Al Mayadeen meldete, dass seit heute Morgen sechs Palästinenser infolge der zionistischen Angriffe auf die Infrastruktur des Gazastreifens getötet wurden.