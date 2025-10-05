Gemeinsame Erklärung arabisch-islamischer Staaten zur Hamas-Antwort auf den Trump-Plan

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera betonten die Außenminister von Jordanien, der VAE, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten, Indonesien, Pakistan und der Türkei in einer gemeinsamen Erklärung: „Wir begrüßen die Schritte der Hamas in Bezug auf den Trump-Plan.“

Weiter heißt es in der Erklärung: „Wir begrüßen auch Trumps Forderung nach einer Einstellung der israelischen Angriffe auf Gaza und dem Beginn der Umsetzung des Gefangenenaustauschabkommens. Diese Entwicklungen stellen eine echte Chance für einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza dar. Wir begrüßen die Bereitschaft der Hamas, die Verwaltung des Gazastreifens an ein palästinensisches Komitee zu übergeben.“

Die Erklärung unterstreicht: „Wir betonen die Notwendigkeit, Verhandlungen aufzunehmen, um eine Einigung über den Umsetzungsmechanismus für den Trump-Plan zu erzielen. Wir bekräftigen auch unser Engagement, die Bemühungen zur Umsetzung dieses Plans zu unterstützen, um den Gaza-Krieg sofort zu beenden und Hilfslieferungen bedingungslos in den Streifen zu bringen.“

In der Erklärung steht: „Wir sind gegen die Vertreibung des palästinensischen Volkes und unterstützen die Freilassung der Gefangenen und die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde nach Gaza. Wir befürworten die Vereinigung des Westjordanlandes und des Gazastreifens, die Schaffung eines Mechanismus zur Gewährleistung der Sicherheit aller, den vollständigen Abzug Israels sowie den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Verwirklichung des Friedens auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung.“