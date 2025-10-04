Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb US-Präsident Donald Trump heute, am Samstag, in einem Beitrag auf seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“: Ich danke Israel, das die Bombardierung vorübergehend eingestellt hat, um eine Gelegenheit für die Freilassung der Geiseln und den Abschluss des Friedensabkommens zu schaffen.

Der US-Präsident fuhr fort: Die Hamas muss unverzüglich handeln; andernfalls werden alle Bedingungen ungültig.

Donald Trump fügte hinzu: Ich werde keine Verzögerung tolerieren, was viele glauben, dass es passieren wird, oder irgendein Ergebnis, bei dem Gaza erneut eine Bedrohung darstellt. Lassen Sie uns das schnell erledigen. Alle werden fair behandelt!

Neueste Stellungnahme Trumps zum Waffenstillstandsplans in Gaza

Dies geschieht, während die Hamas-Bewegung gestern Abend bekannt gab, ihre Antwort auf den Trump-Plan für einen Waffenstillstand in Gaza an die Vermittler übermittelt und ihre Zustimmung zur Freilassung aller zionistischen Geiseln, ob lebend oder tot, zum Ausdruck gebracht zu haben.