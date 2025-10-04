Reise von „Witkoff“ und Trumps Schwiegersohn nach Ägypten zu Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das zionistische Medium „Times of Israel“ hat ein US-Beamter mitgeteilt, dass der Sondergesandte der Vereinigten Staaten, Steven Witkoff, und Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, Ägypten besuchen werden.

Dem Medium zufolge soll die besagte Reise am Wochenende (Ortszeit) stattfinden und zielt darauf ab, Verhandlungen zur Finalisierung der Details des US-Plans zur Beendigung des Krieges in Gaza zu führen.

Das „Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf informierte amerikanische und arabische Beamte, dass US-Präsident Donald Trump bald seinen Sondergesandten „Steve Witkoff“ und seinen jüdischen Schwiegersohn „Jared Kushner“ in den Westen Asiens entsenden werde, um bei der Erzielung einer Waffenstillstandsvereinbarung in Gaza zu helfen.

Hebräische Medien behaupteten ebenfalls, dass Delegationen des zionistischen Regimes und der Hamas nach Kairo aufgebrochen seien.