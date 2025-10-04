Die Hamas nutzt 11 Mängel in Trumps Gaza-Plan aus; Intelligente Antwort des Widerstands

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonten politische Experten nach der Auflistung der Schlüsselpunkte in Trumps Plan für einen Waffenstillstand in Gaza, dass dieser Plan nicht mit den Regeln des Völkerrechts vereinbar sei. Sie warnten, dass die Erzwingung eines sofortigen Friedens um jeden Preis eine Anleitung für Ungerechtigkeit, Gewalt und weitere Instabilität in der Zukunft sei.

Dennoch scheint die Hamas-Bewegung in ihrer Antwort auf diesen Plan die darin enthaltenen Unklarheiten zu ihrem Vorteil genutzt und den Ball in das Feld Amerikas und des zionistischen Regimes gespielt zu haben.

Politische Experten betonten in diesem Zusammenhang, dass die Kernelemente des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plans für Gaza weitgehend inkompatibel mit den grundlegenden Regeln des Völkerrechts und der beratenden Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs im Jahr 2024 sind, die den zionistischen Staat auffordert, seine illegale Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten zu beenden.

Die Experten erläuterten die wichtigsten unklaren Punkte in Trumps Plan in 11 Punkten:

Das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung, insbesondere hinsichtlich der Gründung eines unabhängigen Staates auf der Grundlage des Völkerrechts, wird in diesem Plan nicht garantiert und ist an vage Vorbedingungen geknüpft, die sich auf den Wiederaufbau Gazas, die Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde und den Dialog zwischen dem zionistischen Regime und Palästina beziehen. Die „Interimsübergangsregierung“ repräsentiert die Palästinenser nicht, verletzt das Recht auf Selbstbestimmung und ist illegitim. Darüber hinaus werden keine spezifischen Kriterien oder Zeitrahmen für den Übergang zu einer rein palästinensischen internen Regierung genannt. Die Überwachung durch den „Friedensrat“ unter dem Vorsitz des US-Präsidenten unterliegt nicht der Kontrolle der Vereinten Nationen oder einer multilateralen und transparenten Kontrolle, während die Vereinigten Staaten das zionistische Regime stark unterstützen und kein ehrlicher Vermittler sind. Die „Internationale Stabilisierungstruppe“ wird außerhalb der Kontrolle des palästinensischen Volkes und der Vereinten Nationen stehen und die Besatzung des zionistischen Regimes durch eine von den USA geführte Besatzung ersetzen. Die Entwaffnung Gazas hat kein Ablaufdatum, und wenn sie dauerhaft ist, könnte sie es anfällig für die Aggression Israels machen. Andererseits wird in dieser Erklärung nichts über die Entwaffnung des zionistischen Regimes in Gaza gesagt, das internationale Verbrechen gegen Palästinenser begangen und den Frieden und die Sicherheit der Region durch Aggressionen gegen andere Länder bedroht hat. Die Beseitigung des „Extremismus“ wird nur in Bezug auf Gaza erwähnt, während antipalästinensische und antiarabische Gefühle, Extremismus und offene Aufstachelung zum Völkermord markante Merkmale des vorherrschenden zionistischen Diskurses in den besetzten Gebieten sind. Der „Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung“ und die „Sonderwirtschaftszone“ könnten zu einer illegalen externen Ausbeutung der palästinensischen Ressourcen führen. Das zionistische Regime und diejenigen, die ihre illegalen Angriffe in Gaza fortgesetzt haben, sind nicht verpflichtet, illegalen Kriegsschaden an die Palästinenser zu ersetzen. Der Plan garantiert die Freilassung aller zionistischen Geiseln, aber es wird nur eine begrenzte Anzahl gefangener Palästinenser freigelassen. Dieser Plan befasst sich in keiner Weise mit der Rechenschaftspflicht für die internationalen Verbrechen des zionistischen Regimes und die Menschenrechtsverletzungen gegen das palästinensische Volk, und es gibt keine Verpflichtung zur Wahrung der Gerechtigkeit darin. Dieser Plan befasst sich nicht mit anderen grundlegenden Fragen wie der Beendigung der illegalen Siedlungen des zionistischen Regimes im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, Grenzen, Entschädigungen und Flüchtlingen. Der Plan sieht keine Rolle für die Vereinten Nationen vor, sei es die Generalversammlung oder der Sicherheitsrat, oder speziell für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA); eine Rolle, die für die Hilfe und Unterstützung der Palästinenser von entscheidender Bedeutung ist.

Die intelligente Reaktion der Hamas auf den US-Waffenstillstandsplan

In diesem Zusammenhang beschrieb Faras Yaghi, ein Experte für Angelegenheiten des zionistischen Regimes, in einem Interview mit der palästinensischen Nachrichtenagentur Shahab, als er die intelligente Reaktion der Hamas auf den „Netanjahu-Trump“-Plan erklärte, diese Reaktion als „sehr verantwortungsvoll“, die es erfolgreich schaffte, die Diskussionen zu beenden und den Ball in das Feld von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, und US-Präsident Donald Trump zu spielen.

Yaghi fuhr fort, dass die Hamas verantwortungsvoll handelte und ihre direkte Antwort auf Fragen beschränkte, die in ihrem direkten Verantwortungsbereich liegen, nämlich das Geiselfragen und die Regierungsübergabe, während sie wichtigere nationale Fragen wie die Zukunft des Gazastreifens und die Entwaffnung in den Rahmen eines vollständigen palästinensischen Konsenses und breiterer Verhandlungen mit Vermittlern stellte.

Yaghi fügte hinzu, dass die Hamas die Exklusivität ihrer Antwort auf ein „Ja“ oder „Nein“ nicht akzeptierte und andere wichtige und schicksalhafte Fragen der vollständigen Entscheidung der anderen Palästinenser überließ.

Abschließend sagte Yaghi in seiner Analyse, dass die Hamas erneut würdig beweisen konnte, dass sie verantwortungsbewusst und verhandlungsfähig ist und nach einer Lösung sucht. Die Antwort der Hamas sei so, dass niemand dieser Bewegung die Schuld für die Blockade des Gefangenenaustauschabkommens geben könne.