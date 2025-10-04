Erdoğans Reaktion auf die Antwort der Hamas auf Trumps Plan

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte Recep Tayyip Erdoğan, der Präsident der Türkei, heute, am Samstag: Wir begrüßen die Antwort der Hamas auf den Plan von Trump (dem US-Präsidenten), die die Bereitschaft dieser Bewegung zum Frieden gezeigt hat.

Der türkische Präsident fuhr fort: Die Aktivisten der globalen „Samoud“-Flottille (Standhaftigkeit) werden in etwa einer Stunde am Flughafen Istanbul eintreffen. Wir betonen, dass die Türkei an der Seite der Palästinenser im Gazastreifen stehen wird. Israel muss seine Angriffe in Gaza einstellen.

Recep Tayyip Erdoğan fügte hinzu: Frieden in Gaza ist möglich, wenn alle Seiten ihre Verantwortung übernehmen.

Erdoğan bemerkte: Wir werden alles Notwendige tun, damit kein unschuldiger Mensch getötet wird und ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder in Gaza zurückkehrt. Wenn alle Seiten verantwortungsvoll handeln, besteht die Möglichkeit, das Blutvergießen zu stoppen und Frieden zu schaffen. Die Frage des Gazastreifens stand im Mittelpunkt meiner Telefongespräche mit Trump, und wir begrüßen die Antwort der Hamas.

Der türkische Beamte hatte sich bereits zuvor dazu geäußert und erklärt: Die Antwort der Hamas auf den Waffenstillstandsplan in Gaza ist ein konstruktiver und wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden. Was jetzt geschehen muss, ist, dass Israel sofort alle seine Angriffe einstellt und sich zum Waffenstillstandsplan bekennt. Es müssen unverzüglich alle Maßnahmen ergriffen werden, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu liefern und einen dauerhaften Frieden zu verwirklichen.