Netanjahu beruft zwei Minister, die gegen den Waffenstillstand in Gaza sind, zu einer Dringlichkeitssitzung ein

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichteten Medien des zionistischen Regimes, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, "Ben-Gvir", den Minister für nationale Sicherheit, und "Smotrich", den Finanzminister dieses Regimes, die vehemente Gegner der Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen und einen Waffenstillstand sind, zu einer Dringlichkeitssitzung eingeladen hat.

Es wird erwartet, dass Netanjahu um 20:00 Uhr Ortszeit des besetzten Jerusalem eine Rede halten wird, die voraussichtlich den Trump-Plan und die Einstellung der Angriffe in Gaza zum Thema haben wird.

Es ist bekannt, dass Trump einen Plan für Gaza vorgelegt hat. Die Hamas hat ihre offizielle Antwort auf den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Waffenstillstandsplan über Vermittler übermittelt.

US-Präsident Donald Trump hat kürzlich einen 20-Punkte-Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges vorgelegt, der einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung israelischer Geiseln im Austausch gegen die Freilassung Hunderter palästinensischer Gefangener, die Rückkehr der israelischen Soldaten zu den vereinbarten Linien und die Bildung einer internationalen Institution für den Wiederaufbau und die Verwaltung des Gazastreifens vorsieht.

Dieser Plan ist auf vorsichtige Reaktionen europäischer Führer gestoßen, und Beamte äußern Zweifel hinsichtlich der palästinensischen Souveränität, der Rolle einer Übergangsregierung und der Gewährleistung der Umsetzung der Bestimmungen dieses Plans.

Beobachter stuften Trumps Initiative als voreingenommen, unvollständig und in klarem Widerspruch zu den legitimen Forderungen und Rechten der Palästinenser ein. Kritiker sagen, dass die Ignorierung der Rolle palästinensischer Gruppen, die Beschränkung der Zukunft Gazas auf eine vorläufige Struktur unter internationaler Aufsicht und das Fehlen jeglicher echter Garantie für die Bildung eines unabhängigen palästinenser Staates zeigen, dass diese Initiative mehr ein Versuch ist, die Position des zionistischen Regimes zu festigen und die Krise kurzfristig zugunsten von Washington und Tel Aviv zu managen, als eine gerechte Antwort auf die Krise.

Trotz der Unterstützung des Plans durch einige Länder forderten palästinensische Widerstandsgruppen, einschließlich der Hamas, Klarstellungen zu seinen Bestimmungen, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsgarantien, den Status der Grenzübergänge und die politische Zukunft des Gazastreifens und des Westjordanlandes.

US-Präsident Donald Trump behauptete am Freitag Ortszeit in einer scharfen Erklärung unter Androhung der Hamas: Sollte bis Sonntag, 18:00 Uhr Washington D.C. Zeit (22:00 Uhr GMT), keine Einigung mit der Hamas erzielt werden, werde die „Hölle“ entfesselt, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat, und der Frieden im Nahen Osten werde auf jeden Fall erreicht.