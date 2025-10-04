Scheich Naim Qassem: Die Zielsetzung Palästinas, des Widerstands und des Iran ist Teil eines einzigen Kampfes

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Abna) betonte Scheich Naim Qassem, der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, bei der Zeremonie zum ersten Jahrestag des Märtyrertodes von Scheich Nabil Qawuq und Seyyed Suhail Al-Husseini, zwei Größen des Islamischen Widerstands im Libanon, die Fortsetzung des Weges des Widerstands und der Verteidigung der Achse der Wahrheit.

Die Zeremonie fand unter Anwesenheit einer Reihe von Führern des Widerstands, politischen und religiösen Persönlichkeiten sowie den Familien der Märtyrer statt.

Gedenken an Scheich Qawuq: Von den Schlachtfeldern zur präventiven Sicherheit

Der Generalsekretär der Hisbollah ehrte bei dieser Zeremonie das Andenken an den Märtyrer Scheich Nabil Qawuq und nannte ihn einen Kampfgefährten des Märtyrers Seyyed Hashem Safieddine, der im vergangenen Jahr am selben Tag den Märtyrertod erlitt.

Er verwies auf die effektive Rolle des Märtyrers Qawuq bei der Bekämpfung des aufgezwungenen Krieges gegen die Islamische Republik Iran und sprach über seine Verantwortung in der Einheit für präventive Sicherheit von 2018 bis zu seinem Märtyrertod.

Scheich Qassem betonte auf die Frage, wie dieser hochrangige Beamte in eine andere Position versetzt wurde, dass die Übernahme dieser Verantwortung in vollem Gehorsam gegenüber dem Befehl von Seyyed Hassan Nasrallah erfolgte.

Er erinnerte auch an die ständige Begleitung der Mudschaheddin durch den Märtyrer Qawuq im Süden, in Beirut und Syrien sowie an seine wissenschaftlichen und religiösen Aktivitäten und hob seine zahlreichen Werke in den Bereichen Biographie, Ethik und Glaubenslehre hervor.

Märtyrer Qawuq: Ein Beispiel für Bewusstsein, Glauben und Opferbereitschaft im vereinten Kampf

Scheich Naim Qassem beschrieb den Märtyrer Qawuq als ein Beispiel für Bewusstsein, Glauben und Opferbereitschaft und sagte: „Wenn die Feinde den Iran, den Islamischen Widerstand und Palästina ins Visier nehmen, ist all dies Teil eines einzigen Kampfes, und jeder in der Region muss Verantwortung im Rahmen seiner Möglichkeiten übernehmen.“

Er verwies auf den Märtyrertod von 12 Gelehrten in der Schlacht von „Uli Al-Ba's“ (Die Tapferen) und betonte die untrennbare Rolle der Gelehrten in der politischen, dschihadistischen und praktischen Bewegung der Umma (Gemeinschaft).

Seyyed Suhail Al-Husseini: Gefährte von Hajj Imad Mughniyeh und Verantwortlicher für Sicherheit

Der Generalsekretär der Hisbollah stellte weiter den Märtyrer Seyyed Suhail Al-Husseini, einen Dschihad-Kommandeur, vor und nannte ihn einen Begleiter und Mitstreiter von Hajj Imad Mughniyeh zu Beginn des Widerstands.

Er erinnerte an die besondere Rolle von Hajj Imad, der sich auf die dschihadistische und Sicherheitsarbeit des Märtyrers Al-Husseini stützte.

Scheich Qassem zählte seine Stationen auf, darunter die Sicherheitsverantwortung für die Region Beirut im Jahr 1991, der Dienst als Assistent von Hajj Ridwan und die Verantwortung für die Spionageabwehr bis zum Jahr 2000. Des Weiteren gehörten seine Verantwortung als Stabschef und Stellvertreter von Seyyed Hassan Nasrallah ab 2008 sowie die Wichtigkeit, die er den familiären Aspekten der Mudschaheddin beimaß, zu den weiteren Merkmalen dieses Märtyrers, den die Menschen als Quelle der Bildung, Kultur und als Lehrer betrachteten. Märtyrer Nasrallah beauftragte ihn auch mit der Verfolgung der Wirtschafts- und Sozialkrise, und er initiierte zahlreiche Projekte zur Unterstützung der Bevölkerung.

Der Plan „Groß-Israel“: Ein Regionalprojekt mit amerikanischer Unterstützung

Scheich Naim Qassem betonte in seiner weiteren Rede unter Bezugnahme auf regionale Projekte, dass das zionistische Regime den Plan „Groß-Israel“ verfolge und die Vereinigten Staaten von Amerika diesen vollständig unterstützten.

Er betrachtete jeden beobachteten Schritt als Teil dieses Projekts und jede taktische Rückzugsaktion als eine Gelegenheit für den Feind, diese auszunutzen.

Der Generalsekretär der Hisbollah bezeichnete die Ereignisse der letzten zwei Jahre in Gaza als untrennbaren Bestandteil des Projekts „Groß-Israel“ und betonte die Vernetzung aller Dinge in der Region.

Er forderte eine allgemeine Reaktion auf die Bedrohungen und sagte: „Wir alle müssen uns dieser Gefahr stellen, und niemand sollte sagen, unser Land sei von dem Thema entfernt, denn alle werden ins Visier genommen, und der aktuelle Schritt wurde in Gaza unternommen, und andere Schritte werden eines Tages gemäß der israelischen Vision erfolgen.“

Trumps gefährlicher Plan für Gaza: Ein amerikanisches Gewand über einem israelischen Entwurf

Der Generalsekretär der Hisbollah beschrieb Trumps Plan für Gaza als voller Gefahren und hielt ihn für vollständig im Einklang mit den Interessen Israels, der mit Änderungen in einigen Klauseln zum Projekt „Groß-Israel“ führen würde.

Er fügte hinzu, dass dieser israelische Plan im amerikanischen Gewand viele Fragen aufgeworfen habe und sogar einige arabische Beamte überrascht gewesen seien und Erklärungen gefordert hätten.

Scheich Qassem stellte unter Bezugnahme auf die Klauseln des Trump-Plans die Frage: Was bleibt von den Errungenschaften der Widerstandskämpfe übrig, wenn es eine internationale Verwaltung in Gaza gibt, deren Beamte unfähig sind, und wenn Kämpfer gefangen genommen werden?

Er nannte auch vier Gründe für die Präsentation dieses Plans zu diesem Zeitpunkt, darunter die Entlastung Israels angesichts der Welle weltweiter Verurteilung und die Verschönerung des Images dieses Regimes.

Flottillen der Standhaftigkeit und Warten auf die Bekanntgabe des Ergebnisses durch die Palästinenser

Scheich Naim Qassem bezeichnete die Anwesenheit globaler Flottillen der Standhaftigkeit aus Dutzenden von Ländern zur Unterstützung und Durchbrechung der Blockade von Gaza als Zeichen des Niedergangs Israels und dankte Spanien besonders für seine Rolle in diesem Zusammenhang.

Er betonte, dass sie auf das Ergebnis warten, das die Palästinenser bekannt geben, da der Trump-Plan ein Programm und kein Abkommen sei und nichts geschehen werde, außer auf Grundlage eines Abkommens. Kapitulation stehe für die Palästinenser nicht zur Debatte, und zumindest die arabischen und islamischen Länder sollten keinen Druck auf den Widerstand ausüben.

Warnung vor dem Versuch des Feindes, Zwietracht im Libanon zu säen

Der Generalsekretär der Hisbollah betonte unter Bezugnahme auf die „Aggression und die überzogenen Forderungen des zionistischen Regimes“, dass diese Angriffe darauf abzielen, Druck auf den Widerstand und das libanesische Volk auszuüben und das Land zu schwächen, und dass diese umfassende Unterstützung von Amerika ausgehe.

Er erinnerte an das Scheitern des Plans des Feindes zur Ausweitung der Einflussbereiche und der direkten Einmischung Amerikas in regionale Angelegenheiten und sagte, dass auch der Versuch externer Parteien, sich in die Regierungsstruktur einzumischen, gescheitert sei.

Scheich Qassem nannte das Ziel des Feindes, Zwietracht (Fitna) unter den libanesischen Streitkräften zu säen, betonte jedoch, dass die libanesische Armee weise gehandelt habe und sowohl die Armee als auch der Widerstand deutlich gemacht hätten, dass die Schaffung von Zwietracht verurteilt werde.

Er räumte den Unterschied in der militärischen Stärke zum zionistischen Regime ein, nannte die Überlegenheit der Hisbollah jedoch in ihrer Verbundenheit mit der Heimat, ihrer Bereitschaft zu Opfer und Widerstand und ihrer Abhängigkeit vom historischen Volkswillen.

Wiedererlangung der Souveränität und Ablehnung externer Wahlpläne

Scheich Naim Qassem forderte die Beamten auf, stets die Wiedererlangung der Souveränität zu betonen und ständige Ausschüsse für dieses Thema einzusetzen.

Er kritisierte auch politische Gruppen, die die Interessen Amerikas und des zionistischen Regimes berücksichtigen, und sah die Beschäftigung mit Nebenaspekten als eine Verringerung der Verantwortung der Regierung für grundlegende Angelegenheiten an.

Der Generalsekretär der Hisbollah betonte die Notwendigkeit des Wiederaufbaus des Libanon und erinnerte daran, dass die Regierung die notwendigen Planungen zur Umsetzung dieser Verpflichtung durchführen müsse.

Er warnte auch vor dem Gesetzesentwurf zur Wahl der Emigrantenvertreter, dass ein Wahlgesetz nicht zugunsten einer bestimmten Gruppe formuliert werden könne, und lehnte jeden Plan ab, der auf externem Druck basiert.