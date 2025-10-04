Sardar Qa'ani: Der Plan zur Entwaffnung der Hisbollah resultiert aus der Unfähigkeit der Zionisten

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Brigadegeneral Pasdar Esmail Qa'ani, Kommandeur der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, in der Sendung "Ham Ahd", dass Haniyeh gerade auf dem Weg zum Flughafen war, um in den Irak zu reisen, als der Beginn der Operation in Gaza verkündet wurde, und er im Grunde auf dem Rückweg davon erfuhr. Er sagte: Diese Operation, die von der Hisbollah durchgeführt wurde, war in Wahrheit eine göttliche, islamische und religiöse Pflicht und erfolgte im Einklang mit der Verteidigung der Unterdrückten, mit der Weitsicht, Weisheit und richtigen Entscheidung des Märtyrers Seyyed Hassan Nasrallah.

Sardar Qa'ani fügte hinzu: Die Hisbollah spielte eine ernsthafte und einflussreiche Rolle bei der Unterstützung des palästinensischen Widerstands und führte eine Reihe von Operationen gegen Siedler im Norden der besetzten Gebiete durch.

Er fuhr fort: Am Tag des Beginns der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober dachte ich bei meiner Ankunft im Libanon darüber nach, wie ich mit Seyyed Hassan über diesen Vorfall sprechen und was ich tun oder nicht tun sollte. Aber bevor das Gespräch begann, sah ich, dass Seyyed Hassan Nasrallah von dem Moment des Operationsbeginns an tief in seinen religiösen und göttlichen Pflichten versunken war.

Der Kommandeur der Quds-Truppe der Revolutionsgarden hob hervor: Der bemerkenswerte Punkt war, dass weder wir, noch Seyyed Hassan, noch die Hauptführer der Hamas über den genauen Zeitpunkt dieser Operation informiert waren. Als der Beginn der Operation in Gaza verkündet wurde, war Haniyeh auf dem Weg zum Flughafen, um in den Irak zu reisen, und erfuhr im Grunde auf dem Rückweg davon.

Er fuhr fort: Die Standhaftigkeit und Weitsicht der Kommandeure in Gaza zeigte, dass diese sensible Operation besonderer Präzision und Planung bedurfte. Wie der Revolutionsführer sagte: „Ich küsse die Stirn derer, die diese großartige Tat vollbracht haben“, drückt diese Aussage die Weisheit und Größe ihrer Aktion aus. Obwohl niemand über den Beginn der Operation informiert war, hatte der Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah die notwendigen Schritte präzise und geordnet festgelegt.

Sardar Qa'ani betonte: Der Märtyrer Nasrallah, der die sozialen Bedingungen des Libanon verstand, stimmte den Beginn der Operation mit einem genauen Zeitplan ab und entschied, dass sie in einer Nacht beginnen sollte, in der die südliche Region weniger belebt ist. Diese Wahl war ein klares Beispiel für seine weise und pflichtbewusste Voraussicht, die schnell und erfolgreich umgesetzt wurde.

Der Seyyed des Widerstands zeigte Standhaftigkeit angesichts des Pager-Vorfalls

Der Kommandeur der Quds-Truppe fügte hinzu: Bis zu seinem Märtyrertod forderte der Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah die Zionisten in kritischen Momenten mit Klugheit und Standhaftigkeit in psychologischer und militärischer Kriegsführung heraus. In einem Zeitraum von fast zwei Wochen ohne Rede versetzte er das zionistische Regime in Angst und Schrecken und zeigte, dass er alle Aspekte des Krieges, vom militärischen bis zum psychologischen, beherrschte. Beim tragischen Pager-Explosionsvorfall, der Tausende von Märtyrern und Verletzten forderte, hielt Seyyed Nasrallah mit beispielloser Beharrlichkeit stand und betonte mit einem historischen Satz, dass diese Leiden nicht erträglich gewesen wären, wenn unsere Gesellschaft nicht Imam-Husseini gewesen wäre.

Er sagte: Seine spirituelle und strategische Sichtweise hielt die Hisbollah und das Volk auch unter den schwierigsten Bedingungen standhaft. Trotz der Besorgnis um sein Leben wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen, doch am Ende wurde das Martyrium zum Schicksal dieses großen Führers.

Der Kommandeur der Quds-Truppe stellte klar: Das zionistische Regime hielt dem Druck der Hisbollah, die ein Drittel ihrer Armee im Südlibanon gebunden hatte, nicht stand und veränderte die Kriegsbilanz. Nach einer Reihe von Verbrechen, von der Märtyrerung von Kommandeuren bis zum Pager-Explosionsvorfall, wurde schließlich das große Verbrechen der Märtyrerung von Seyyed Hassan Nasrallah begangen.

Sardar Qa'ani erinnerte daran: Bei diesem Angriff wurden neben schweren Bomben auch chemische Substanzen eingesetzt, was ihn zu einem offensichtlichen Kriegsverbrechen machte. Der Märtyrer Seyyed Nasrallah war nicht nur als Führer der Hisbollah bekannt, sondern auch als der standhafte Berg des Libanon; ein Berg, auf den sich die Menschen, ob Schiiten oder Nicht-Schiiten, in den schwierigsten Ereignissen stützten.