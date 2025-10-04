Basharati: Das zionistische Regime kann unser Land nicht mehr so leicht angreifen

Ali-Mohammad Basharati, der frühere Innenminister, sagte im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen: Mit dem Märtyrertod von Shahīd Nasrallah versuchte der Feind, die Widerstandsbewegung zu schwächen, aber letztendlich führte diese Aktion nicht zum gewünschten Ergebnis für sie.

Er erklärte, dass die Pläne des Feindes gegen die Islamische Revolution historisch belegt seien und fügte hinzu: Auch die Munafeghin (Volksmudschahedin) verfolgten in den frühen Jahren der Revolution einen solchen Plan, indem sie das Büro der Islamisch-Republikanischen Partei in die Luft sprengten und Ayatollah Dr. Beheshti sowie 70 weitere Personen töteten.

Basharati erklärte: Im jüngsten Vorfall hat Israel zum ersten Mal die bittere Niederlage geschmeckt. Viele der von ihnen in der Region gesammelten Spionageunterlagen und -ausrüstungen wurden zerstört, und sogar fünf ihrer Raketen und einzigartige Dokumente wurden vernichtet. Diese Niederlage zeigte, dass hinter den Aktionen des zionistischen Regimes das imperialistische Denken Amerikas und die globale Arroganz stehen.

Der frühere Innenminister fuhr fort: Wir sind nicht naiv und wissen sehr gut, wo der Feind getroffen wurde. Ihr psychologischer Krieg mag weitergehen, aber die Realität ist, dass der Hauptunterstützer dieses Landes der Allmächtige Gott ist und Er uns nicht allein lassen wird.

Basharati betonte unter Berufung auf frühere Erfahrungen: Das zionistische Regime hat nicht mehr die Möglichkeit, unser Land so leicht anzugreifen. Basierend auf politischen Anzeichen sage ich, dass sie dieses Mal keinen Krieg beginnen werden, in dem ein Sieg für sie nicht vorstellbar ist.

Er erinnerte daran: Im Sechstagekrieg wurden die arabischen Länder innerhalb weniger Stunden besiegt, aber in diesem Fall dauerte der Widerstand zwölf Tage an, und schließlich bat Israel panisch um einen Waffenstillstand.