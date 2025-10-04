Generalmajor Mousavi: FARAJA ist ein Symbol für Autorität und Kompetenz bei der Wahrung der nationalen Sicherheit

Laut der Nachrichtenagentur Labna beschrieb Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mousavi in dieser Botschaft an Brigadegeneral Pasdar Ahmadreza Radan, den Oberbefehlshaber der Polizei, die intelligenten Leistungen dieser Truppe in verschiedenen Einsatzbereichen als herausragend, wobei er das Andenken der hochrangigen Märtyrer der FARAJA ehrte und deren Familien würdigte.

In einem anderen Teil seiner Botschaft erklärte er: Die FARAJA hat durch den Einsatz von sanfter Autorität und intelligenter Kraft nicht nur zur Popularisierung der Sicherheit und zur Steigerung des sozialen Kapitals des islamischen Systems beigetragen, sondern auch eine unverzichtbare Rolle bei der Stärkung des Sicherheitsgefühls und des öffentlichen Vertrauens gespielt.

Der vollständige Text der Botschaft lautet wie folgt:

Sehr geehrter Bruder Brigadegeneral Pasdar Ahmadreza Radan Sehr geehrter Oberbefehlshaber der Polizei der Islamischen Republik Iran

Ich gratuliere Ihnen, den Kommandeuren, Managern, treuen Mitarbeitern und den geduldigen und opferbereiten Familien dieses mächtigen und volksnahen Kommandos zum Beginn der Woche des Polizeikommandos, die an die Aufopferung und den Heldenmut der mutigen, ehrenhaften und revolutionären Polizei des Landes erinnert.

FARAJA ist heute das Abbild einer gemeinschaftsorientierten, volksbasierten Polizei auf dem Niveau der Islamischen Revolution, die durch den Einsatz von sanfter Autorität und intelligenter Kraft nicht nur zur Popularisierung der Sicherheit und zur Steigerung des sozialen Kapitals des islamischen Systems beigetragen, sondern auch eine unverzichtbare Rolle bei der Stärkung des Sicherheitsgefühls und des öffentlichen Vertrauens gespielt hat.

Die intelligenten und autoritativen Leistungen dieser strategischen Kraft in den Einsatzbereichen, von der 12-tägigen Heiligen Verteidigung gegen den kombinierten und aufgezwungenen Krieg des zionistischen Regimes und seiner arroganten Unterstützer und Begleiter, insbesondere des kriegstreiberischen Amerikas, bis hin zur Identifizierung und Festnahme von Söldnern und Infiltrations- und Spionageagenten des Auslands, der intelligenten Prävention von Kriminalität und der Bekämpfung sozialer Anomalien und Korruption, dem Kampf gegen den Schmuggel von Waren und Drogen, der Gewährleistung der Grenzsicherheit und dem Vorgehen gegen Störer der öffentlichen Ordnung, sind ein Symbol für die stetig wachsende Kompetenz dieser Institution bei der Wahrung der nationalen Sicherheit und der Aufrechterhaltung von Ordnung und Ruhe in der Gesellschaft.

Zu den Stärken der FARAJA gehört die strategische Synergie und Interaktion mit anderen Streitkräften sowie Sicherheits- und Nachrichtendiensten, was die Abschreckungskapazität und die nationale Macht der Islamischen Republik Iran erhöht und nachhaltige Sicherheit zu einer erfüllten Forderung für das liebe Volk des Landes gemacht hat.

Indem ich das Andenken, den Namen und die Erinnerung an die hochrangigen Märtyrer des Polizeikommandos ehre und ihre ehrenwerten Familien würdige, erbitte ich von Gott, dem Allmächtigen, den kontinuierlichen Erfolg für Sie und alle treuen Mitarbeiter der FARAJA auf dem Weg zur Verwirklichung der Ziele des Zweiten Schritts und des Zivilisationsaufbaus der Revolution, der Vertiefung der sanften Autorität und der Steigerung der sozialen Widerstandsfähigkeit, unter der Gnade Seiner Heiligkeit Vali-Asr (möge Gott seine Erscheinung beschleunigen) und der weisen Führung des Obersten Führers und Oberbefehlshabers aller Streitkräfte, Seiner Heiligkeit Imam Khamenei (möge sein Schatten lange währen).

Chef des Generalstabs der Streitkräfte Generalmajor Seyyed Abdolrahim Mousavi Mehr 1404