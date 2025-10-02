Kolumbien weist diplomatische Delegation des zionistischen Regimes wegen der Beschlagnahmung der «Soumoud-Flottille» aus

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – gab Gustavo Petro, der Präsident Kolumbiens, bekannt, dass er die Anweisung zur Ausweisung aller verbleibenden Mitglieder der diplomatischen Delegation des zionistischen Regimes in diesem Land erteilt habe.

Laut Al Jazeera wurde diese Entscheidung des kolumbianischen Präsidenten getroffen, nachdem israelische Streitkräfte ein internationales Verbrechen begangen hatten, indem sie die Soumoud-Flottille, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen transportierte, beschlagnahmten.

Petro, der seit 2022 an der Macht ist, betonte: „Israel hat zwei kolumbianische Staatsbürgerinnen unter den Aktivisten der Soumoud-Flottille festgenommen, als sie sich in internationalen Gewässern befanden.“

In einer Erklärung forderte Petro die sofortige und unverzügliche Freilassung der kolumbianischen Staatsbürger, bekräftigte seine Ablehnung jeglicher Handlungen, die die körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Menschenrechte kolumbianischer Bürger im Ausland beeinträchtigen, und kündigte gleichzeitig an, dass er auch das Freihandelsabkommen mit Israel aufheben werde.

Die französische Nachrichtenagentur berichtete unter Berufung auf eine kolumbianische Quelle, dass vor dieser Entscheidung nur vier israelische Diplomaten nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen Kolumbiens zu Tel Aviv im vergangenen Jahr (2024) in Bogotá verblieben waren.

Kolumbien hatte die diplomatischen Beziehungen zu Israel im Jahr 2024 wegen des Krieges im Gazastreifen abgebrochen. Dennoch unterhielt Tel Aviv in diesem südamerikanischen Land weiterhin eine Konsularvertretung mit 40 Mitarbeitern, von denen vier Israelis mit diplomatischem Status waren.

Es sei darauf hingewiesen, dass die israelische Marine in der vergangenen Nacht mehrere Schiffe der Soumoud-Flottille, die sich dem Gazastreifen näherten, beschlagnahmte.