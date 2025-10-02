Israels Überfall auf den Al-Sumud-Konvoi; mehr als 40 Schiffe beschlagnahmt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – übernahm die Armee des zionistischen Regimes am Donnerstag die Kontrolle über mehr als 40 Schiffe und Boote, die an der globalen Kampagne des Al-Sumud-Konvois teilnahmen.

Hunderte Aktivisten des Konvois wurden in den Hafen von Aschdod gebracht, um das Verfahren ihrer Ausweisung aus den besetzten Gebieten einzuleiten.

Es wurde auch bekannt gegeben, dass vier Boote des Konvois aufgrund technischer Probleme auf See manövrierunfähig geworden sind.

Die israelische Armee hat eine groß angelegte Operation in den Gewässern um Gaza gestartet, um zu verhindern, dass sich Boote der Küste nähern.

Unterdessen gaben die Organisatoren des Al-Sumud-Konvois bekannt, dass das Schiff "Mikino", eines der Schiffe dieser internationalen Kampagne, am frühen Donnerstagmorgen die israelischen Seehindernisse erfolgreich überwunden und palästinensische Hoheitsgewässer erreicht hat. Die Navigationsdaten des Schiffes zeigen, dass es sich 9 Seemeilen vor der Küste des Gazastreifens befindet.

Youssef Ajissa, stellvertretender Vorsitzender des Internationalen Komitees zur Durchbrechung der Gaza-Blockade, erklärte, dass die israelischen Streitkräfte bisher etwa 20 Schiffe der insgesamt 45 Schiffe beschlagnahmt hätten.

Er fügte hinzu, dass sich Israel darauf konzentriert habe, große Schiffe und Kommandoschiffe zu beschlagnahmen, um den Kurs des Konvois zu stören, aber die anderen Schiffe setzten ihre Fahrt fort.

Ajissa forderte Regierungen und internationale Organisationen auf, sich für die Sicherheit der festgenommenen Aktivisten einzusetzen, und verlangte deren sofortige und bedingungslose Freilassung.

Es ist zu beachten, dass die israelische Marine den Al-Sumud-Konvoi am Mittwochabend in internationalen Gewässern angegriffen und ihn gezwungen hat, in Richtung des Hafens von Aschdod zu fahren. Bisher wurden 13 Schiffe dieses Konvois beschlagnahmt und Dutzende der an Bord befindlichen Aktivisten festgenommen.

Das israelische Außenministerium hat ebenfalls bekannt gegeben, dass die Aktivisten des Konvois auf dem Weg nach Israel sind und das Verfahren ihrer Ausweisung nach Europa beginnen wird.

Der Al-Sumud-Konvoi, der Ende August von Spanien aus seine Fahrt begann, besteht aus 45 Schiffen mit Hunderten von Aktivisten aus über 40 Ländern der Welt.