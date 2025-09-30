Das Märtyrertum von Sayyid Hassan Nasrallah hat die öffentliche Unterstützung für die Hisbollah erhöht

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna erklärte Ayatollah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Vorsitzender des Rates der schiitischen Gelehrten Pakistans, anlässlich des ersten Jahrestages des Märtyrers Sayyid Hassan Nasrallah: Der Märtyrer Hassan Nasrallah war ein großer Mudschaheddin seiner Zeit, und mit seinem Märtyrertum ist die öffentliche Unterstützung und Unterstützung der Hisbollah gewachsen.

Er fügte hinzu: „Die Bewegung zur Befreiung Jerusalems und die islamischen Widerstandsbewegungen wurden gestärkt, und infolgedessen sahen sich die imperialistischen Mächte Schmach und Niederlage gegenüber.“

Ayatollah Sajid Naqvi betonte: „Das beispiellose Martyrium und Opfer dieses Märtyrers hat international eine besondere Stellung erlangt und zu weitreichenden Veränderungen in der ganzen Welt, insbesondere in dieser Region, geführt.“

Der Vorsitzende des Rates der schiitischen Gelehrten Pakistans fuhr fort: „Die derzeitige Situation ist äußerst kritisch, und die Fakten vor Ort zeigen, dass der Verursacher dieser Barbarei in Wirklichkeit die imperialistischen Kräfte sind. Das zionistische Regime agiert mit allen Arten von Ressourcen, Budgets, fortschrittlichen Waffen, Technologien, Informationen und Plänen unter der Unterstützung und Aufsicht der imperialistischen Mächte. Aufgrund dieser Unterstützung hat dieses illegitime Regime seit zwei Jahren Zerstörung und Tötungen in Gaza sowie im Libanon angerichtet, und unter solchen Umständen muss die menschliche Gesellschaft sich bemühen, diese Wildheit und Kriminalität einzudämmen.“

Er erklärte: „Pakistan verfügt über ausreichende Kapazitäten und Einfluss, um durch starke Diplomatie und wirkungsvolle Lobbyarbeit den Druck auf die imperialistischen Mächte zu erhöhen, damit die Aggressionen und Gewalttaten in Gaza, Palästina und Libanon beendet und sogar der Ausbruch eines Dritten Weltkriegs verhindert werden können.“

Ayatollah Sajid Naqvi betonte auch die Notwendigkeit, die Hilfslieferungen für die unterdrückten Völker in Gaza, Palästina und Libanon zu verstärken.

Abschließend würdigte er das Opfer des Märtyrers Sayyid Hassan Nasrallah und seiner Mitstreiter und drückte die Hoffnung aus, dass der Allmächtige Gott den Mudschaheddin der Hisbollah Erfolg und Mut verleihen möge, ihren Weg bis zur Vollendung ihrer Mission fortzusetzen.