Die Taliban hat das Internet in Afghanistan vollständig abgeschaltet!

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna wurde als Fortsetzung der Internetbeschränkungen in Afghanistan der Zugang zu Internet- und Kommunikationsdiensten im ganzen Land ab Montag, 17:00 Uhr afghanischer Zeit (29. September), vollständig unterbrochen.

NetBlocks schrieb, dass die Telefon- und Internetkommunikation in weiten Teilen Afghanistans ausgefallen sei. Die Organisation NetBlocks gab ebenfalls bekannt, dass die Internetverbindung in Afghanistan laut Live-Indikatoren auf nur 14 % des Normalniveaus gesunken ist und „praktisch eine vollständige Störung“ der Telekommunikationsdienste im ganzen Land herrscht.

The Guardian: Afghanistan sah sich mit einer weit verbreiteten Internetabschaltung konfrontiert, nachdem die Taliban die Durchtrennung von Glasfaserkabeln in mehreren Provinzen angeordnet hatten. Die Taliban-Gruppe hatte bereits vor einigen Wochen beschlossen, die Internetdienste in Afghanistan einzuschränken, und diese Beschränkungen waren zuvor in einigen Regionen des Landes umgesetzt worden.

Die Taliban sagten, diese Maßnahme sei zur „Verhinderung von Korruption“ ergriffen worden!

Medienberichten zufolge konnten sich eine Reihe von Taliban-Beamten über das Satellitennetzwerk Starlink mit dem Internet verbinden, während der öffentliche Zugang zum Internet in Afghanistan unterbrochen war.