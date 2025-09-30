Die lächerliche Behauptung von Trump: Iran könnte dem Abraham-Abkommen beitreten!

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna machte US-Präsident Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu eine lächerliche Behauptung, indem er den Beitritt des Iran zum Abraham-Abkommen für möglich hielt!

Am Montag, den 29. September (7. Mehr), sagte er: „Wer weiß, vielleicht kann sogar der Iran diesem Abkommen beitreten... Ich glaube das wirklich. Aber sie könnten eines der Mitglieder sein.“

Das „Abraham-Abkommen“ ist der Name des sogenannten Friedensvertrages, den Trump während seiner ersten Amtszeit zwischen Israel und mehreren muslimischen Ländern vermittelt hat und durch den Israel seine diplomatischen Beziehungen zu vier arabischen Ländern normalisierte.

Auf dieser Pressekonferenz behauptete Trump, Benjamin Netanjahu habe dem amerikanischen Friedensplan für Gaza zugestimmt, der darauf abzielt, den fast zweijährigen Krieg in dieser Region zu beenden. Dieser Plan umfasst einen Waffenstillstand, die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Gefangenen im Austausch gegen palästinensische Häftlinge, den schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte aus Gaza, die Entwaffnung der Hamas und die Bildung einer Übergangsregierung unter der Führung einer internationalen Stelle.