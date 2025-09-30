Angriff auf Frachtschiff unter niederländischer Flagge vor der Küste von Aden, Jemen

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna gab das britische Meeressicherheitsunternehmen „Ambrey“ bekannt, dass ein unter niederländischer Flagge fahrendes Frachtschiff 120 Seemeilen südöstlich des jemenitischen Hafens Aden angegriffen wurde.

Die britische Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) berichtete, dass ein unbekanntes Geschoss auf das Schiff abgefeuert wurde, wodurch ein Brand entstand. Auch Meeresradare und lokale Berichte meldeten die Sichtung von Rauch rund um das Schiff.

„Ambrey“ bestätigte, dass das Schiff zum Zeitpunkt des Vorfalls sein Automatisches Identifizierungssystem (AIS) nicht aktiviert hatte. Das Schiff war bereits am 23. September auf seinem Weg nach Dschibuti Ziel eines Angriffs geworden.

Die Eigentümer- und Betreibergesellschaft des Schiffes, „Minervafahrt“, teilte in einer Erklärung mit, dass das Schiff infolge der Explosion einer unbekannten Bombe schwer beschädigt wurde. Nach dem Angriff brach ein Feuer auf dem Deck aus und zwei Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

Derzeit läuft die Evakuierung der 19 Besatzungsmitglieder mithilfe eines Hubschraubers und in Zusammenarbeit mit anderen Schiffen, die sich in der Gegend befinden.