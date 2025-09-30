Anstieg der Militärausgaben treibt Israels Haushaltsdefizit auf neuen Rekord

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna steht Israel vor einer wachsenden Wirtschaftskrise, die durch den seit zwei Jahren andauernden Krieg gegen Gaza noch verschärft wurde.

Laut einem Bericht von Reuters stimmte das israelische Parlament (Knesset) endgültig einer Erhöhung der Obergrenze für das Haushaltsdefizit 2025 auf 5,2% des BIP zu, ein Wert, der die bisherigen 4,9% übersteigt.

Diese Entscheidung ergibt sich aus der Notwendigkeit, zusätzliche Militärausgaben des zionistischen Regimes in Höhe von 31 Milliarden Schekel (etwa 9,35 Milliarden Dollar) zu finanzieren, wovon 29 Milliarden Schekel direkt dem Sicherheitssektor des Regimes zugewiesen werden.

Der Zeitung „Calcalist“ zufolge wird diese Ausgabensteigerung die israelische Regierung dazu zwingen, die Budgets der Ministerien ab dem nächsten Jahr um 3,35% zu kürzen. Außerdem sollen rund 481 Millionen Schekel (145 Millionen Dollar) von den Mitteln für religiöse Schulen (Yeshivas) abgezogen werden.

Während die israelischen Koalitionsparteien in dieser Frage gespalten waren, stimmten 55 Abgeordnete für die Erhöhung der Defizitgrenze und 50 dagegen. Die Partei „Vereinigtes Tora-Judentum“ erklärte ihren Widerstand, aber die Schas-Partei unterstützte den Plan und sagte, die Gelder würden für lebenswichtige Bedürfnisse wie den Kauf von Munition und die Bezahlung von Reservisten verwendet.

Andererseits beließ die Zentralbank Israels den Leitzins in der vierzehnten aufeinanderfolgenden Sitzung unverändert bei 4,5% und erklärte, sie habe trotz des Rückgangs der Inflation auf 2,9% im August (von 3,1% im Juli) keine Eile, die Geldpolitik zu ändern. Die israelische Wirtschaft verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Rückgang von 4%, und Anzeichen einer Rezession bleiben offensichtlich.

Gleichzeitig trüben die Ungewissheit über den Haushalt des zionistischen Regimes für 2026 und die Drohungen der ultrarechten Parteien, aus der Koalition auszutreten, die politische Aussicht des Regimes weiter ein. Analysten glauben, dass eine Fortsetzung dieser Situation zu vorgezogenen Wahlen im Juni 2026 führen könnte.