Türkei meldet Rückkehr von über einer halben Million Syrer nach dem Sturz des Bashar al-Assad-Regimes

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna gab der türkische Innenminister Ali Yerlikaya bekannt, dass seit dem Sturz des Bashar al-Assad-Regimes am 8. Dezember letzten Jahres 509.387 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgekehrt sind.

Der türkische Innenminister schrieb in einer Nachricht auf der Plattform „İn Sosial“: „Die Türkei stand ihren syrischen Brüdern in der Vergangenheit zur Seite, und heute begleitet sie sie auf dem Weg ihrer freiwilligen Rückkehr.“

Ihm zufolge ist die Gesamtzahl der Syrer, die seit 2016 aus der Türkei in ihr Land zurückgekehrt sind, auf 1 Million 249 Tausend und 390 Menschen gestiegen.

Yerlikaya fügte hinzu: „Unser Land unter der Präsidentschaft von Recep Tayyip Erdoğan hat ein erfolgreiches Migrationsmanagement gezeigt und bietet, gestützt auf seine historische Erfahrung, seinen humanitären Ansatz und seine rationale Vision, ein globales Vorbild.“

Der türkische Innenminister veröffentlichte diese Nachricht zusammen mit einem Video, das Szenen der Rückkehr der Syrer in ihr Land zeigte.