Großbritannien sanktioniert Irans Öl- und Energieministerien / Neue Sanktionen Londons gegen 71 iranische Einzelpersonen und Einrichtungen

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna gab das britische Schatzamt bekannt, eine neue Reihe von Sanktionen gegen den Iran verhängt zu haben. Diese Sanktionen umfassen 9 Einzelpersonen und 62 iranische Einrichtungen, darunter das Öl- und das Energieministerium.

In der Erklärung des britischen Schatzamtes heißt es, dass 71 neue Namen zur Sanktionsliste im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm hinzugefügt wurden und deren Vermögenswerte eingefroren werden. Diesen Personen und Einrichtungen wird vorgeworfen, an der Verbreitung oder Entwicklung von Kernwaffen im Iran beteiligt zu sein oder Aktivitäten zu verfolgen, die zu solchen Zielen führen könnten, einschließlich der Entwicklung von Trägersystemen für Nuklearwaffen.

Unter den sanktionierten Personen befinden sich Namen wie Reza Aqazadeh, der frühere Leiter der iranischen Atomenergieorganisation (1997–2009), Majid Namjoo, Mitglied des Obersten Nationalen Sicherheitsrates und ehemaliger Energieminister, sowie Ali Akbar Salehi, der frühere Leiter der iranischen Atomenergieorganisation.

Gleichzeitig gab auch die Europäische Union bekannt, umfassende Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt zu haben. Diese Sanktionen folgten auf die Rückkehr der UN-Sanktionen gegen Teheran; ein Schritt, der durch die Aktivierung des Snapback-Mechanismus durch die drei europäischen Länder (Frankreich, Deutschland und Großbritannien) erfolgte.

Zusätzlich zu den UN-Sanktionen hat die Europäische Union strenge Finanzmaßnahmen verhängt, darunter die Einfrierung der Vermögenswerte der Iranischen Zentralbank und ein Verbot der Zusammenarbeit in den Bereichen Nuklearaktivitäten und ballistische Raketen.