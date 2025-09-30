Europäische Union führt Sanktionen gegen den Iran erneut ein

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna gab die Europäische Union am heutigen Montag bekannt, eine Reihe von Sanktionen gegen den Iran, die mit dessen Nuklearaktivitäten in Verbindung stehen, wieder in Kraft zu setzen. Diese Entscheidung erfolgte einen Tag nach der automatischen Rückkehr der UN-Sanktionen gegen Teheran.

Die europäischen Sanktionen umfassen ein Verbot der Ausfuhr von Waffen, Ausrüstung zur Urananreicherung und ballistischen Raketen. Ebenfalls wurden Beschränkungen wie Reiseverbote, das Einfrieren von Vermögenswerten iranischer Personen und Organisationen sowie Finanz- und Handelssanktionen gegen iranisches Öl, Gas und petrochemische Produkte verhängt.

In diesem Rahmen wurden die Vermögenswerte der Iranischen Zentralbank und mehrerer anderer großer iranischer Banken in der EU erneut eingefroren und iranischen Frachtflügen wurde das Anfliegen von EU-Flughäfen untersagt.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem Frankreich, Großbritannien und Deutschland (die europäische Troika) den Snapback-Mechanismus des Atomabkommens von 2015 aktiviert hatten; ein Mechanismus, der die automatische Wiedereinführung von UN-Sanktionen ermöglicht. Die gemeinsamen Bemühungen Russlands und Chinas, diesen Prozess im Sicherheitsrat zu verhindern, blieben ergebnislos.

Dreiseitige Erklärung

Frankreich, Deutschland und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, ihr Hauptziel sei es, den Iran am Besitz von Nuklearwaffen zu hindern. Die Länder warfen dem Iran vor, seine Verpflichtungen wiederholt verletzt zu haben, und sagten, sie hätten keine andere Wahl gehabt, als den Snapback-Mechanismus zu aktivieren.

Sie betonten jedoch, dass sie weiterhin der Diplomatie verpflichtet seien und eine Wiederaufnahme der Verhandlungen wünschten. Die Erklärung forderte den Iran zudem auf, von eskalierenden Maßnahmen abzusehen und seinen internationalen Verpflichtungen nachzukommen.

Reaktion des Iran

Im Gegenzug bezeichnete der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Abbas Araghchi, diese Entscheidung als illegal und forderte in einem Schreiben an seine Amtskollegen in mehreren Ländern der Welt eine Ablehnung solcher Maßnahmen. Er betonte die Bereitschaft Teherans zum Dialog, erklärte jedoch, der Iran werde jeder Verletzung seiner legitimen Rechte und Interessen entschieden entgegentreten.

Masoud Pezeshkian, der Präsident der Islamischen Republik Iran, verurteilte ebenfalls die Wiedereinführung der UN-Sanktionen und sagte, Teheran sei bereit, sich auf jedes Szenario einzustellen, werde sich jedoch nicht auf Verhandlungen einlassen, die zu neuen Krisen führen könnten.