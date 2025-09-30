Beileidsbekundung des Obersten Führers an Ayatollah Sistani nach dem Tod seiner verehrten Gattin

Laut der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna, sprach der Oberste Führer, Seine Eminenz Ayatollah al-Uzma Khamenei, diesem hochrangigen Marja' in einer Beileidsbotschaft sein Beileid nach dem Ableben der verehrten Ehefrau Seiner Eminenz, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Sistani, aus.

Der Text der Botschaft des Obersten Führers der Islamischen Revolution lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

Seine Eminenz Ayatollah Sayyid Ali Sistani (Möge sein Segen währen)

Ich spreche Ihnen mein Beileid zum Ableben Ihrer verehrten Gattin aus und erbitte für sie Gottes Gnade und Vergebung.

Sayyid Ali Khamenei | 7. Mehr 1404