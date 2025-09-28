Verdeckte Aktion der USA bezüglich ihrer Soldaten im Irak

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalouma erklärte das irakische Parlamentsmitglied Youssef al-Kilabi, dass die veröffentlichten Berichte über den Abzug amerikanischer Soldaten aus dem Land Lügen und Täuschung seien.

Er fügte hinzu: Die USA verstärken ihre militärische Präsenz auf den bestehenden Stützpunkten im Irak. Washington versucht, falsche Berichte über einen illusorischen Abzug aus dem Irak zu verbreiten, strebt aber gleichzeitig danach, die Zahl seiner Truppen zu erhöhen.

Al-Kilabi stellte klar: Amerikanische Soldaten pendeln problemlos zwischen Syrien und dem Irak. Die Regierung muss angesichts der Verletzung der Souveränität des Landes handeln.

Es ist anzumerken, dass die Harir-Basis im Nordirak kürzlich Zeuge der Verlegung von militärischer Ausrüstung von Katar in dieses Land war.