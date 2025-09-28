Israelisches Fernsehen: Trumps Ton hat sich geändert

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma'an berichtete Kanal 12 des Fernsehens des zionistischen Regimes, dass US-Präsident Donald Trump bei seinem Treffen mit Netanjahu am Montag einen spezifischen Zeitplan für die Beendigung des Gaza-Krieges vorlegen werde.

Der Bericht besagt, dass Trumps Ton sich in den letzten Wochen geändert hat. Es wird erwartet, dass bei diesem Treffen auch das Thema der Besetzung des Westjordanlandes erörtert wird. Dies, obwohl Trump behauptet hatte, er würde nicht zulassen, dass dieses Gebiet besetzt wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass Trumps scheinbare Bemühungen, den Gaza-Krieg zu beenden, nicht aus Mitgefühl für die Bewohner dieses Gebiets resultieren, sondern der Volksverdummung dienen, um den Friedensnobelpreis zu gewinnen, da Trump selbst als einer der Hauptbefürworter des Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen gilt.

Sein Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges sieht die Gründung eines palästinensischen Staates nicht vor.