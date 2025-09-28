Behauptung aus Tel Aviv über die Besetzung von über der Hälfte der Stadt Gaza

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma'an behauptete die zionistische Zeitung „Jerusalem Post“ unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Armee des zionistischen Regimes über die Hälfte der Stadt Gaza besetzt habe.

Dem Bericht zufolge wurden 800.000 Palästinenser in diesem Gebiet erneut vertrieben. Die Informationsabteilung der Armee des zionistischen Regimes gab bekannt, dass die Kampfflugzeuge des Regimes in den letzten 24 Stunden 120 Gebiete im Gazastreifen angegriffen haben.

Dies geschieht, obwohl Krankenhäuser, Schulen und die Infrastruktur des Gazastreifens, insbesondere Wohngebiete, zu den ständigen Zielbanken der Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes gehören.

Es ist anzumerken, dass die Besatzungssoldaten auch nach 2 Jahren seit Beginn des Gaza-Krieges den Aufenthaltsort der zionistischen Gefangenen in diesem Streifen immer noch nicht finden konnten.