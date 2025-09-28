Verschärfung der Meinungsverschiedenheiten unter zionistischen Beamten über den Trump-Plan

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma'an spitzen sich die Meinungsverschiedenheiten unter den zionistischen Beamten über Trumps Plan zu, während sich der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, mit dem US-Präsidenten Donald Trump treffen soll.

Bezalel Smotrich, der Finanzminister des zionistischen Regimes, fordert die Nichteinmischung der Palästinensischen Autonomiebehörde in die Verwaltung des Gazastreifens, die vollständige Zerstörung der Hamas und die Besetzung von Teilen des Westjordanlandes, zusammen mit der Verhinderung der Gründung eines palästinensischen Staates.

Itamar Ben-Gvir warnte Netanjahu ebenfalls und sagte, dieser habe nicht das Recht, den Gaza-Krieg zu beenden, ohne die Hamas besiegt zu haben.

Gideon Sa'ar, der Außenminister des zionistischen Regimes, fordert ebenfalls ein Ende des Gaza-Krieges.

Gestern behauptete der Kanal 12 des Regimes in Bezug auf die Einzelheiten eines möglichen Abkommens zur Einstellung des Gaza-Krieges und zum Gefangenenaustausch mit der Widerstandsbewegung Hamas, dass der von den USA vorgeschlagene Plan zur Einstellung des Gaza-Krieges die Freilassung aller zionistischen Gefangenen innerhalb von 48 Stunden, zusammen mit der Freilassung Hunderter palästinensischer Häftlinge und dem schrittweisen Abzug der Besatzungsarmee aus dem Gazastreifen, umfasse.

Dieser Behauptung zufolge beinhalten die Bestimmungen des Trump-Plans auch die Nicht-Annexion des Gazastreifens an die besetzten Gebiete und die schrittweise Übergabe der Kontrolle über diesen Streifen an lokale und internationale Kräfte.