Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS verglich Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, den Versuch der drei Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich, der sogenannten Europäischen Troika, alte UN-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran wiederherzustellen, mit einer Täuschung und sagte, dass ihre juristischen Sanktionen nicht gültig seien.

Sacharowa erinnerte in einer Nachricht auf ihrem Telegram-Kanal daran, dass es bei diesem Thema um den Snapback-Mechanismus gehe, der den Prozess der sofortigen Wiedereinführung alter Sanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen Iran bedeute.

Sie fügte hinzu: Die Europäer haben getrickst, indem sie den in Resolution 2231 festgelegten Prozess zur Beilegung strittiger Bedingungen umgangen haben.

Die russische Diplomatin fügte hinzu: Die Parteien sollten die Forderungen zunächst im Streitbeilegungsmechanismus prüfen und die Angelegenheit nur dann an den UN-Sicherheitsrat verweisen, wenn alle Wege in einer Sackgasse enden. Entgegen den Behauptungen der drei europäischen Länder wurde dieser Mechanismus nicht genutzt. London, Paris und Berlin haben diese Schritte übersprungen und sofort ein Dokument beim Sicherheitsrat eingereicht. Dieses Vorgehen ähnelt aus Sicht des Völkerrechts einem Täuschungsmanöver; „Wenn Sie selbst gegen die Bestimmungen verstoßen, verlieren Sie das Recht, die darin enthaltenen Mechanismen zu nutzen.“

Sacharowa betonte: Sie haben am 28. August einen Brief an den Sicherheitsrat geschickt, und heute, am 27. September, endet die 30-tägige Frist. Der UN-Sicherheitsrat hat keine Resolution verabschiedet, die die Befreiung von Beschränkungen und Sanktionen gegen Iran aufrechterhalten hätte, und aus Sicht von London, Berlin und Paris endete diese Befreiung offiziell. Am 18. Oktober (in drei Wochen) läuft das Atomabkommen aus, und die europäischen Länder versuchten, vereinfacht gesagt, wegen des knappen Zeitplans, ihre Entscheidung um jeden Preis vor Beginn der russischen Präsidentschaft im Sicherheitsrat durchzusetzen. Russland und China lehnten dies ab. Die Sache hängt nicht nur von der politischen Haltung ab, sondern auch vom Wunsch, die juristische Integrität zu wahren.

Ihr zufolge unternahmen Moskau und Peking am 26. September ihren letzten Versuch, die Legitimität zu wahren und die Wirkung der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates zu verlängern.

Sacharowa betonte: Diese Maßnahme hätte Zeit für die Suche nach einer diplomatischen Lösung schaffen und eine potenziell unvorhersehbare Eskalation verhindern können. Die Europäer benötigten jedoch eine akute Eskalation, weil sie in Eile waren; ihre Fähigkeit würde in der Tat nach dem 18. Oktober verfallen. Aus diesem Grund wurde die Resolution des Sicherheitsrates nicht verlängert; der Westen stimmte dagegen.

Abschließend betonte die russische Diplomatin: Mit anderen Worten, sie verletzten zwei grundlegende Prinzipien des Völkerrechts, nämlich „Pacta sunt servanda“ (Verträge sind einzuhalten) und die „Doktrin der reinen Hände“ (Clean Hands Doctrine). Der Westen setzte das System des Gleichgewichts und der Überwachung der Zerstörung aus.