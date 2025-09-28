Saudi-Arabien: Der einzige Weg zur Beilegung des iranischen Atomprogramms ist die Diplomatie

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera betonte Faisal bin Farhan, der Außenminister Saudi-Arabiens, auf der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass der diplomatische Weg die einzige Lösung zur Beilegung der Krise um das iranische Atomprogramm sei.

Er sprach auch die Frage der Anerkennung Palästinas an und forderte alle Länder auf, diesen Staat anzuerkennen und den Prozess zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung zu unterstützen.

Der saudische Außenminister verurteilte die anhaltenden Aggressionen des zionistischen Regimes in der Region und bezeichnete den jüngsten Angriff dieses Regimes auf Katar als „offensichtlichen und ungerechtfertigten Akt“.

In seiner Rede vor der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen betonte der saudische Außenminister: „Die Vereinten Nationen müssen effektiver handeln und eine ernsthaftere Rolle bei der Eindämmung globaler Krisen und Konflikte spielen.“

In Bezug auf den Gaza-Krieg erklärte er: „Wir alle müssen handeln, um die Aggression sofort zu stoppen und die Lieferung humanitärer Hilfe an die Bewohner dieses Gebiets zu gewährleisten.“

Der saudische Außenminister warnte, dass das Zögern der internationalen Gemeinschaft bei der Eindämmung des Gaza-Krieges zu Sicherheitsinstabilität auf regionaler und globaler Ebene führen werde.

In einem anderen Teil seiner Rede erklärte Bin Farhan seine Unterstützung für den Libanon und sagte: „Wir stehen an der Seite des libanesischen Volkes und unterstützen die Bemühungen der Regierung dieses Landes zur Umsetzung des Taif-Abkommens und zur Monopolisierung der Waffen in der Hand des Staates.“

Der saudische Außenminister betonte ferner die Notwendigkeit des vollständigen Abzugs der Kräfte des zionistischen Regimes aus allen besetzten libanesischen Gebieten und würdigte die Bemühungen der Regierung in Beirut, ihre Souveränität auszuweiten und die Waffen auf die offiziellen staatlichen Institutionen zu konzentrieren.

Er begrüßte auch die steigende Zahl von Ländern, die den unabhängigen Staat Palästina anerkennen, und fügte hinzu: „Wir unterstützen die Verabschiedung der New Yorker Erklärung in der Generalversammlung zur Lösung der Palästina-Frage auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung.“