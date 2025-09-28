Venezuelas Solidarität mit dem Iran von der Tribüne der Vereinten Nationen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte der venezolanische Außenminister, Iván Eduardo Gil Pinto, als Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen in einer Reaktion auf die kriegerischen Haltungen der USA, dass die Vereinigten Staaten internationales Recht verletzen, indem sie einen Krieg gegen Venezuela und seine Souveränität führen.

Er fuhr fort, dass sein Land das volle Recht auf Selbstverteidigung und die Wahrung der Sicherheit in der Karibik und in Südamerika habe.

Der venezolanische Außenminister erklärte: „Wir bekräftigen unser Engagement für den Aufbau einer Welt, die frei von der Herrschaft oder Kontrolle bestimmter Länder ist und in der nur das Gesetz herrscht.“

Er bezog sich weiterhin auf die Entwicklungen in Palästina und betonte: „Wir würdigen den Kampf des palästinensischen Volkes und fordern das Ende der israelischen Besatzung.“

Gil Pinto verwies ferner auf die Angriffe des zionistischen Regimes gegen den Iran während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges und erklärte: „Wir erneuern unsere Solidarität mit dem Land Iran und lehnen die Aggression gegen es ab.“

Unter Hinweis auf die Versuche der USA, die Kontrolle über die Vereinten Nationen zu erlangen, sagte der venezolanische Beamte, dass „der heutige Nazismus versucht, die Vereinten Nationen zum Scheitern zu bringen, während wir uns für ihre Unterstützung und Entwicklung einsetzen.“