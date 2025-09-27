Ziyad al-Nakhala: Das palästinensische Volk wird sich den Mördern nicht ergeben und seine Rechte nicht aufgeben

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) betonte der Generalsekretär der Palästinensischen Bewegung des Islamischen Dschihad, dass sich das palästinensische Volk niemals den kriminellen Mördern ergeben und trotz aller Opfer nicht auf seine legitimen Rechte verzichten werde.

Ziyad al-Nakhala sagte als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des israelischen Besatzungsregimes, bei den Vereinten Nationen: „Netanjahus Drohungen gegen den Widerstand und das palästinensische Volk sind nichts Neues, und das palästinensische Volk, das seit über hundert Jahren die Flagge des Widerstands hisst, wird sich von diesen Drohungen und Lügen nicht beeinflussen lassen.“

Andererseits erklärte auch **Mustafa