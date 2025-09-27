Netanjahus Rede vor leeren Stühlen der Vereinten Nationen!

Nach einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab die hebräischsprachige Zeitung „Yedioth Ahronoth“ zu, dass der Abgang der Staatsoberhäupter aus der Halle der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu Beginn der Rede von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, auf offensichtlichste Weise zeigte, wie stark dieses Regime heute von der Weltgemeinschaft abgelehnt wird.

Gestern Abend, zeitgleich mit dem Beginn der Rede von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, buhten ihn Staats- und Regierungschefs der Welt aus, und seine Rede begann in den ersten Minuten mit großem Lärm der Anwesenden.

Mit dem Beginn der Rede Netanjahus verließen einige Staatsoberhäupter und Führer der Welt die Halle der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Barak Ravid, der zionistische Korrespondent der Website Axios, veröffentlichte ein Bild des Auszugs der Staats- und Regierungschefs der Welt zu Beginn der Rede des Premierministers des zionistischen Regimes und erklärte: Der Saal der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist derzeit leer.

Gleichzeitig mit Netanjahus Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hielten amerikanische Bürger eine große Demonstration vor dem Gebäude der Vereinten Nationen ab.