Der gestörte Traum der Zionisten von der Zerstörung des Widerstands wird sich nicht erfüllen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) betonte die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) in einer Erklärung anlässlich des Jahrestages des Martyriums der Führer des islamischen Widerstands im Libanon und von Generalmajor Pasdar Abbas Nilfouroshan die Einhaltung der Prinzipien und Ideale des Widerstands und die Treue zum Blut der Märtyrer.

Die strategische Erklärung der Islamischen Revolutionsgarde anlässlich des Jahrestages des Martyriums der Führer des islamischen Widerstands im Libanon und von Generalmajor Pasdar Abbas Nilfouroshan lautet wie folgt:

Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen

Am Vorabend des Jahrestages des Martyriums der Führer des islamischen Widerstands im Libanon, Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Hassan Nasrallah und Hujjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Hashem Safieddine, sowie hochrangiger Kommandeure und Verantwortlicher der Hisbollah wie Haj Abdul Monem Karaki (Haj Abulfadhl), Kommandeur der Südfront des Libanon, Haj Samir Dib (Haj Jihad), Leiter des Büros des Märtyrers Nasrallah, Haj Ibrahim Jazini (Haj Nabil), Verantwortlicher für die Sicherheit des Märtyrers Nasrallah, und anderer hochrangiger Kommandeure und Verantwortlicher der Hisbollah, sowie des stolzen Generals der Armee des Islam und hochrangigen Militärberaters der Islamischen Republik Iran, Generalmajor Pasdar Abbas Nilfouroshan, bei dem terroristischen Anschlag des üblen und teuflischen zionistischen Regimes auf die Dahiya von Beirut; die Islamische Revolutionsgarde übermittelt ihr Beileid und ihre Glückwünsche zum Martyrium an den Obersten Führer und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Seine Heiligkeit Imam Khamenei (möge sein Schatten lange währen), die ehrenwerten Familien der Märtyrer, die Widerstandskräfte und die Völker der Region, betont die Einhaltung der Prinzipien und Ideale des Widerstands und die Treue zum Blut der Märtyrer und verkündet der islamischen Umma, insbesondere dem großartigen Volk des lieben Iran, folgende strategische Punkte:

Die Sicherheit und Würde der islamischen Umma ist das Ergebnis von Opferbereitschaft und Widerstand Die heutige Sicherheit und Würde der islamischen Umma und der Länder der Region ist nicht das Ergebnis politischer Kompromisse und der Einschüchterung durch psychologische Kriegsführung und den kognitiven Kampf der Feinde des Islam und des Korans, sondern ist der Aufopferung und dem Heldentum der gläubigen Mudschaheddin und Widerstandskämpfer auf den harten Schlachtfeldern zu verdanken; von der Konfrontation mit der Fitna von ISIS/Daesh bis zur Verteidigung gegen die zionistische Besatzung und Aggression. Tatsächlich ist das Blut dieser Märtyrer der Garant für das Fortbestehen der Sicherheit und das strategische Kapital der Völker der Region zur Wahrung ihrer Stabilität und islamischen Identität. Widerstand – der einzig rationale Weg, um sich dem Hochmut entgegenzustellen Die historische Erfahrung und die Realität vor Ort zeigen, dass aktiver und intelligenter Widerstand die einzig wirksame und rationale Option für die Regierungen und Völker der Region angesichts der Expansion des globalen Hochmuts und Zionismus ist. Und zweifellos wird jeder Rückzug und jede Abhängigkeit von aufgezwungenen Mechanismen und demütigenden Kompromissen nur zu einer Verschärfung der Kühnheit und Bedrohungen des Feindes und der Auferlegung von Demütigung für die Völker führen. Die Unbesiegbarkeit der Widerstandskultur Die Zunahme der Verbrechen und gescheiterten Angriffe des blutrünstigen zionistischen Regimes gegen Gaza zeugt von der Standhaftigkeit und Unbesiegbarkeit der Widerstandsfront und der Unfähigkeit dieses blutsaugenden Regimes, die Flammen des Widerstands zu löschen. Widerstand ist keine Institution, die in politischen und Sicherheitsprozessen aufgelöst werden kann, sondern eine lebendige und tief verwurzelte Identität, Idee und Kultur im Glauben der Völker der Region, die Tag für Tag tiefer und stärker wird. Die Märtyrer-Führer – Schüler der Schule der Imame der Revolution Sayyid Hassan Nasrallah und Sayyid Hashem Safieddine waren zwei herausragende Schüler der Schule von Imam Khomeini (ra) und dem Obersten Führer der Islamischen Revolution (madde zillehul-ali), die mit beispiellosem Glauben, Rationalität, Klugheit und Mut die Widerstandsfront zu einem Symbol der Ehre der islamischen Umma und zu einer strategischen Kraft auf regionaler und globaler Ebene machten. Die feste Führung von Scheich Naim Qassem Die IRGC würdigt die prinzipientreuen Positionen und die strategische Rolle von Hujjat al-Islam wal-Muslimin Scheich Naim Qassem, dem würdigen Nachfolger der Märtyrer-Führer der libanesischen Hisbollah, und erklärt ihre uneingeschränkte Unterstützung für seine mutige und gelehrte Führung sowie die aufopferungsvollen Bemühungen der Hisbollah zum Schutz der Sicherheit des Libanon und zur Fortsetzung der Linie des Widerstands. Das Scheitern der Projekte Amerikas und des Zionismus Die gestörten Träume und die bösen Pläne der zionistischen und amerikanischen Kreise zur Schwächung oder Zerstörung des Widerstands sind wiederholt gescheitert, und dank der Gnade Gottes werden sie auch dieses Mal nichts als Schande und Demütigung für die Feinde bringen. Entgegen den teuflischen Wünschen des feindlichen Lagers wurde der Widerstand heute nicht nur nicht geschwächt, sondern sein Glanz und seine Entfaltung als Faktor der Balance in der Region werden noch deutlicher hervortreten. Die Mission der IRGC zur Stärkung und Unterstützung des Widerstands In der gegenwärtigen kritischen und sensiblen Situation hat die IRGC die Unterstützung und Förderung des Widerstands in der Region weiterhin auf ihrer Agenda und betrachtet die Fortsetzung dieses Weges bis zur vollständigen Beseitigung der Besatzung und der Befreiung des Heiligen Quds als eine göttliche, nationale und unaufhaltsame Mission.

Abschließend wird betont, dass das Martyrium der Führer des Widerstands ein Wendepunkt auf dem Weg des islamischen Erwachens und der Stärkung der antizionistischen Front ist, und alle Völker der Region müssen ihre historische Mission erfüllen, indem sie Wachsamkeit und Solidarität bewahren und den Weg des Widerstands fortsetzen; die Zukunft der Region gehört dem Willen der Völker, und der Wille der Völker beruht auf der Niederlage der Feinde und der Erringung des endgültigen Sieges des Widerstands.