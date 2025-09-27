Araghchi: Iran wird niemals Kompromisse bei seiner Souveränität, seinen Rechten oder seiner Sicherheit eingehen

Laut einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) schrieb Seyyed Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, in der indonesischen Zeitung „Jakarta Post“ „in Verurteilung der Maßnahme der drei europäischen Länder zur Aktivierung des Snapback“: Das Vorgehen der europäischen Troika (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) zur Aktivierung des Mechanismus zur automatischen Wiedereinsetzung von Sanktionen (Snapback) wird dem internationalen Ansehen und der Glaubwürdigkeit Europas irreparable Schäden zufügen; ein Mechanismus, der zur Bestrafung der Nichterfüllung wichtiger Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens von 2015, das zwischen Iran, den drei europäischen Ländern, den USA, China und Russland unterzeichnet wurde, konzipiert ist.

Gemäß der im Telegram-Kanal des iranischen Außenministers veröffentlichten Erklärung fügte Araghchi hinzu: Wie auch in dem gemeinsamen Brief der drei Länder Iran, China und Russland betont, entbehrt die Maßnahme der drei europäischen Länder zur Aktivierung des Snapback-Mechanismus jeglicher rechtlicher und gesetzlicher Grundlage und gilt auch politisch als destruktiv. Länder, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, haben kein Recht, von den Vorteilen eines Abkommens zu profitieren, das sie selbst untergraben haben. Keine Maßnahme kann die Abfolge von Ereignissen ignorieren, die zur Ergreifung rechtlicher Kompensationsmaßnahmen durch Iran im Rahmen des Atomabkommens geführt hat.

Er erklärte: Es waren die USA, die im Jahr 2018 durch die einseitige Beendigung ihrer Beteiligung am Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) gegen die Resolution 2231 verstoßen haben, nicht Iran; eine destruktive Maßnahme, die durch die Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA durch die europäische Troika und deren Unterstützung der illegalen Sanktionen der USA vervollständigt wurde. Nun fordern diese drei Länder, unter dem Vorwand, Iran lehne Verhandlungen ab, die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen; Länder, die durch die Unterstützung der illegalen Militärangriffe der USA im Juni 2025 auf die friedlichen Atomanlagen der Islamischen Republik Iran, die unter internationalem Rechtsschutz stehen, ihre Rolle bei der Ermöglichung der überzogenen Forderungen Washingtons noch deutlicher hervorgehoben haben; Angriffe, die kurz vor der sechsten Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA stattfanden.

Die europäische Troika wird nicht als Sieger vom Platz gehen Der iranische Außenminister fuhr fort: Die europäische Troika hat durch den Beginn dieses Spiels zahlreiche negative Folgen für die Glaubwürdigkeit und Position Europas auf internationaler Ebene in Kauf genommen. In diesem Spiel werden die drei europäischen Länder nicht nur nicht als Sieger vom Platz gehen, sondern auch von zukünftigen diplomatischen Prozessen ausgeschlossen. Sollte diese kurze Gelegenheit zur Kursänderung verpasst werden, wird dies weitreichende destruktive Folgen für die Region Westasien und das internationale System nach sich ziehen; Folgen, die, indem sie die Integrität und Glaubwürdigkeit internationaler Abkommen untergraben, die Grundlagen der kollektiven Sicherheit erschüttern werden.

Araghchi erklärte: Die Islamische Republik Iran hat stets mit größter Zurückhaltung ihre dauerhafte Verpflichtung zur Lösung von Fragen im Zusammenhang mit friedlichen Nuklearaktivitäten durch Diplomatie und Verhandlungen und zur Erzielung eines neuen, gerechten Abkommens der Welt gezeigt; ein Abkommen, das unter voller Wahrung der nationalen Souveränität des Landes und der Rechte der iranischen Nation im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags alle gegenseitigen Bedenken, einschließlich der ungerechten Sanktionen, die auf die Lebensgrundlagen und das Wohlergehen der iranischen Nation abzielen, berücksichtigt.

Er sagte: Trotz der illegalen und kriminellen Angriffe des zionistischen Regimes und der USA hält Iran weiterhin entschlossen an der Geltendmachung seiner unveräußerlichen Rechte auf die friedliche Nutzung der Kernenergie gemäß dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) fest und hat gleichzeitig seine Bereitschaft zur Teilnahme an konstruktiven und bedeutungsvollen Gesprächen in dieser Hinsicht erklärt.

Dieser hochrangige iranische Diplomat erklärte: Die Islamische Republik Iran hat am 9. September 2025 in einem letzten Schritt ein neues Abkommen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) unterzeichnet; ein Abkommen, das durch die Vermittlungsbemühungen Ägyptens zustande kam. Das jüngste Abkommen zwischen Iran und der IAEO stellt ein weiteres Kapitel in den diplomatischen Bemühungen Irans dar, Fragen im Zusammenhang mit den friedlichen Nuklearaktivitäten Irans beizulegen; ein Abkommen, das unter Wahrung der nationalen Souveränität und der Gewährleistung der unveräußerlichen Rechte Irans die Zusammenarbeit mit der IAEO innerhalb eines vereinbarten Rahmens aufrechterhält.

Araghchi erläuterte: Iran wird niemals Kompromisse bei seiner Souveränität, seinen Rechten oder seiner Sicherheit eingehen. Daher wird dieses Abkommen in Übereinstimmung mit dem vom Islamischen Konsultativrat (iranisches Parlament) verabschiedeten Gesetz „Verpflichtung der Regierung zur Aussetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation“ und im Rahmen des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans umgesetzt und bleibt nur so lange gültig, wie keine feindseligen Maßnahmen gegen Iran ergriffen werden, einschließlich der Wiedereinsetzung der zuvor aufgehobenen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates; andernfalls wird die Islamische Republik Iran die praktischen Schritte als beendet betrachten.

Er fügte hinzu: Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz „Verpflichtung der Regierung zur Aussetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation“ am 25. Juni 2025 vom Islamischen Konsultativrat Irans verabschiedet und nach Bestätigung durch den Wächterrat von Masoud Pezeshkian, dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, verkündet wurde; ein Gesetz, das als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels auf die friedlichen Atomanlagen Irans und zum Schutz der nationalen Interessen und der Sicherheit der Nuklearanlagen des Landes verabschiedet wurde.

Betonung der Notwendigkeit der Einheit islamischer Länder im umfassenden Kampf gegen Israel Der iranische Außenminister sagte: Abschließend betonen wir, indem wir der Regierung und dem Volk Indonesiens für ihre Standhaftigkeit und ihren Widerstand bei der Unterstützung des unterdrückten Volkes von Palästina und für ihre entschiedene und schnelle Verurteilung der Aggressionen des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran und andere Länder der Region danken, erneut die Notwendigkeit der Einheit der islamischen Länder im umfassenden Kampf gegen Israel, der Bekämpfung internationaler Doppelstandards und der Reform fehlerhafter multilateraler Strukturen.

Araghchi erklärte: Die Passivität der internationalen multilateralen Institutionen angesichts der flagranten und wiederholten Verletzungen des Völkerrechts durch das zionistische Regime hat die Glaubwürdigkeit der fundamentalen Regeln und Normen des Völkerrechts untergraben und zur Ausweitung der Verbrechen dieses Regimes in der Region Westasien geführt. Die jüngsten Angriffe des zionistischen Regimes Israel auf fünf arabische Länder – Palästina, Libanon, Syrien, Katar und Jemen – haben erneut den wilden und aggressiven Charakter des zionistischen Regimes auf dem Weg zur Verwirklichung seines lang gehegten Traumes, alle Gebiete zwischen Nil und Euphrat einzunehmen, offenbart; ein Traum, der in Form des Plans „Groß-Israel“ von Benjamin Netanjahu, dem größten Kriegsverbrecher des Jahrhunderts, offiziell und offen vorgebracht wurde und die Souveränität anderer islamischer Länder in der Region Westasien ernsthaft gefährdet.