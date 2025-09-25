Laut der Nachrichtenagentur ABNA hat die zionistische Zeitung Israel Hayom in einem Artikel des zionistischen Journalisten Yoav Limor eines der gut gehüteten Geheimnisse der Armee des zionistischen Regimes aufgedeckt und geschrieben, dass nur wenige die vollen Details dieser Nachricht kennen und dass selbst er aus Sicherheitsgründen nicht in der Lage sei, alle Aspekte dieses Problems zu erzählen.

Bei der Beschreibung der Details dieser Störung schreibt er, dass die Armee des zionistischen Regimes derzeit mit einem großen Problem in ihrer Ausrüstung und ihrem Personalbestand konfrontiert sei, das von einigen als lebenswichtig angesehen werde. Die Personalknappheit in all ihren Aspekten hat große Zweifel an der Fähigkeit der Armee aufkommen lassen, ihre zugewiesenen Missionen kurzfristig zu erfüllen und die für sie festgelegten Standards langfristig zu erfüllen.

Limor fuhr fort, dass sich dieses Problem nicht auf eine oder zwei Einheiten in der Armee beschränkt, sondern mehrere Einheiten betrifft. Einigen von ihnen fehlt es an Waffen, einigen an Ersatzteilen und einigen an beidem.

Dem Bericht zufolge unternehmen das Kriegsministerium und die Armee des zionistischen Regimes verstärkte Anstrengungen, um die Lücken zu schließen, aber bisher wurde kein nennenswerter Erfolg erzielt.

Er fügt hinzu, dass das Ergebnis sei, dass Einheiten, die derzeit kämpfen oder in Zukunft aufgefordert werden, an Kämpfen teilzunehmen, nicht vollständig ausgerüstet sein werden, was sich direkt auf das Ergebnis auswirken und auch zur Erhöhung der Opferzahlen beitragen könne.

In diesem Zusammenhang enthüllte die hebräische Zeitung Maariv, dass die Sicherheitsbehörden des zionistischen Regimes Benjamin Netanjahu darüber informiert hätten, dass unter den gegenwärtigen Umständen so schnell wie möglich eine Einigung über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Gefangenen erzielt werden müsse.

Laut der Zeitung sind die Armee und der Schabak der Ansicht, dass eines der Hauptziele der Hamas in der gegenwärtigen Phase die Gefangennahme zionistischer Soldaten während der Feldeinsätze sei.

Maariv betonte, dass der Sicherheitsapparat des zionistischen Regimes dementsprechend gewarnt habe, dass die Hamas in naher Zukunft versuchen werde, dieses Ziel zu erreichen.