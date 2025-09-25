Hisbollah warnt libanesische Regierung vor dem Verrat der USA

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website Al-Nashra erklärte Hassan Ezzeddin, Vertreter der Fraktion der Treue zum Widerstand im libanesischen Parlament, als Reaktion auf die jüngsten anmaßenden Äußerungen des US-Gesandten Tom Barack gegen die Regierung, die Armee und das libanesische Volk, dass er die weise und mutige Haltung des Parlamentssprechers Nabih Berri in der Verurteilung von Tom Baracks Worten schätze und betonte erneut, dass die Waffen in unserem Land und ihre Rolle beim Schutz des libanesischen Volkes heilig seien und kein Werkzeug für Zwietracht oder die Erfüllung der Interessen des zionistischen Feindes darstellten.

Während einer Gedenkzeremonie sagte Hassan Ezzeddin: „Die libanesischen Behörden müssen eine Haltung einnehmen, die den offenen Interventionen und Drohungen der USA entspricht, die sich direkt gegen die libanesische Regierung richten. Auch die Ministererklärung der Regierung muss von Nawaf Salam, dem libanesischen Premierminister, vollständig gemäß ihren Prioritäten umgesetzt werden.“

Er fügte hinzu: „Zu diesen Prioritäten gehören die Beendigung der Aggression des zionistischen Feindes gegen den Libanon und der vollständige Abzug der Besatzer aus dem libanesischen Gebiet. Die Regierung muss auch alle verfügbaren Mittel nutzen, um die Zionisten aus unserem Land zu vertreiben. Andere Prioritäten beziehen sich auf den Wiederaufbau der Zerstörungen, den die Regierung beginnen muss, einschließlich der Entschädigung der Opfer und der Eigentümer beschädigter und zerstörter Häuser.“

Dieser Vertreter des Widerstands im libanesischen Parlament stellte klar, dass die Regierung im Haushalt 2026 Finanzmittel für den Wiederaufbau des Landes bereitstellen müsse, damit sich die Bürger umsorgt und nicht sich selbst überlassen fühlten. Die Regierung muss ihre unnationale Haltung aufgeben, den Wiederaufbau des Landes mit der Entwaffnung des Widerstands zu verknüpfen, da dies die höchsten nationalen Interessen des Libanon und seines Volkes verletzt.

Hassan Ezzeddin fuhr fort: „Tom Barack erklärte im Namen der Führer des zionistischen Feindes, dass dieses Regime sich nicht aus den fünf besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen wird, deren Zahl nun sieben erreicht hat. Diese Äußerungen des US-Gesandten zeigen, dass jede Wette auf Washington, insbesondere in einer Angelegenheit, an der das zionistische Regime beteiligt ist, eine Wette auf eine Fata Morgana bedeutet und zu nichts als Enttäuschung führt.“

Abschließend erklärte der Vertreter der Hisbollah: „Die Amerikaner haben bewiesen, dass sie sich niemals außerhalb des Rahmens der Unterstützung des zionistischen Regimes bewegen können und dessen Interessen über alles andere stellen, und es ist völlig klar, dass die Amerikaner sich nicht um die nationalen Interessen des Libanon kümmern.“

Diese Äußerungen des genannten Hisbollah-Vertreters kommen, nachdem der US-Sondergesandte Tom Barack vor einigen Tagen in Beirut in anmaßenden Äußerungen gegen den Libanon erklärt hatte: „Wir werden die libanesische Armee niemals stärken, um Israel entgegenzutreten; wir werden die Armee ausrüsten, um intern gegen das libanesische Volk und die Hisbollah eingesetzt zu werden.“