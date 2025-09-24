Macron an Trump: „Willst du den Nobelpreis? Stoppe den Krieg in Gaza“

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Presseinterview aus New York, dass der US-Präsident Donald Trump, wenn er den Friedensnobelpreis erhalten wolle, Maßnahmen ergreifen müsse, um den Krieg in Gaza zu beenden.

In diesem Interview betonte Macron: „Der einzige, der die Fähigkeit hat, das zionistische Regime unter Druck zu setzen, diesen Krieg zu beenden, ist der amerikanische Präsident.“

Er fügte hinzu: „Der Grund, warum Trump etwas tun kann, wozu wir nicht in der Lage sind, ist, dass wir die Waffen, die den Krieg in Gaza ermöglichen, nicht liefern. Wir schicken keine militärische Ausrüstung für diesen Krieg, aber die Vereinigten Staaten tun es.“

Als Reaktion auf Trumps Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sagte Macron: „Ich sehe einen Präsidenten, der in dieses Thema verwickelt ist. Er sagte von der Tribüne aus: ‚Ich will Frieden. Ich habe sieben Konflikte gelöst.‘ Und jetzt will er den Friedensnobelpreis. Dieser Preis kann nur dann erhalten werden, wenn dieser Krieg gestoppt wird.“