Julani: „Wir haben Angst vor Israel“

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) warnte Abu Mohammed al-Julani, auch bekannt als Ahmad al-Shara, der Leiter der syrischen Übergangszeit, in einem vom Middle East Institute in Washington organisierten Gespräch vor der Gefahr neuer Unruhen in der Region, sollte keine Sicherheitsvereinbarung zwischen Damaskus und Tel Aviv erzielt werden.

Laut Al-Sharq al-Awsat sagte al-Shara, der vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprechen soll: „Wir sind nicht diejenigen, die Israel Probleme bereiten. Wir haben Angst vor Israel, nicht umgekehrt.“

Er fügte hinzu: „Die Tatsache, dass Israel die Verhandlungen hinauszögert und weiterhin unseren Luftraum verletzt und in unser Territorium eindringt, birgt verschiedene Risiken.“

Während Israel seine Angriffe im Süden Syriens fortsetzt und sagt, es verteidige die Interessen der drusischen Minderheit, lehnte der Leiter der syrischen Übergangszeit eine Teilung seines Landes ab.

Al-Shara erklärte weiter, dass Jordanien unter Druck stehe und jede Rede über eine Teilung Syriens dem Irak und der Türkei schaden würde.

Er fügte hinzu, dass dies alle „an den Nullpunkt“ zurückwerfen würde. „Syrien ist gerade aus einem 15-jährigen Bürgerkrieg hervorgegangen.“

Syrien und Israel befinden sich offiziell immer noch im Krieg, aber die beiden Länder haben nach dem Sturz von Baschar al-Assad direkte Verhandlungen aufgenommen.

Am Montag schloss der Leiter der syrischen Übergangszeit eine Anerkennung Israels durch Damaskus zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Andererseits sagte der Sondergesandte der USA in Damaskus, Tom Barrack, zuvor, dass Syrien und Israel kurz davor stünden, ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen.

Er fügte hinzu, dass Israel im Rahmen dessen seine Angriffe auf Syrien einstellen würde und Syrien sich im Gegenzug verpflichten würde, keine schwere militärische Ausrüstung in der Nähe der Grenze zu Israel zu stationieren.