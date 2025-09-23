Spanien: „Wenn Tel Aviv gegen ‚Al-Sumud‘ vorgeht, werden wir handeln“

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today betonte der spanische Außenminister, dass sein Land reagieren werde, wenn das zionistische Regime Maßnahmen gegen die internationale Flotte Al-Sumud ergreife.

Er erklärte, dass jede Maßnahme gegen die Meinungsfreiheit und die internationalen Gesetze in Bezug auf die Flotte Al-Sumud eine Reaktion Spaniens hervorrufen werde.

Der spanische Außenminister wies darauf hin, dass ein Teil der Al-Sumud-Schiffe den Hafen von Barcelona verlassen habe und fügte hinzu, dass die Aktivitäten dieser Flotte friedlich und humanitär seien. Sein Land leistet politische Unterstützung für alle Passagiere der Schiffe, die von Spanien aus in See gestochen sind.

Er forderte den spanischen Botschafter in Tunesien auf, den jüngsten Drohnenangriff auf die Schiffe der Al-Sumud-Flotte in den Gewässern dieses Landes zu untersuchen.

Die Organisatoren der Al-Sumud-Flotte gaben ebenfalls eine Erklärung ab, in der sie eine Eskalation der gefährlichen Maßnahmen des zionistischen Regimes gegen die Flotte bekannt gaben.