Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website der Vereinten Nationen erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einer Rede auf der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Ich muss mein Bedauern über die Abwesenheit von Mahmoud Abbas (Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde) hier ausdrücken. Eine große Anzahl von Ländern hat Palästina anerkannt. Ich fordere auch die anderen Länder, die dies nicht getan haben, auf, Palästina anzuerkennen. In Gaza dauert der Völkermord seit mehr als 700 Tagen an. Sie sind alle unschuldige Menschen. Sie werden mit der Waffe des Hungers getötet.“

Der türkische Präsident fuhr fort: „Schauen Sie sich dieses Foto an. Das sind Frauen, die ihre Essensschalen so halten, um zu überleben. Ist das Menschlichkeit? Ärzte werden festgenommen und Krankenwagen werden angegriffen.“

Erdogan: Wir hoffen, dass das iranische Atomproblem auf diplomatischem Wege gelöst wird

Er fügte hinzu: „Ich stehe an dieser Stelle neben 86 Millionen türkischen Bürgern und vertrete auch das palästinensische Volk, dessen Stimme zum Schweigen gebracht wurde. Jede Stunde wird ein Kind von Israel getötet, und es sind nicht nur Zahlen. Die Menschen in Gaza sterben auch an Hunger, nicht nur durch Waffen, sondern auch durch Hunger. Schauen Sie sich dieses Foto an: Kinder verlieren ihre Arme und Beine. Den Kindern in Gaza werden die Gliedmaßen ohne Betäubung amputiert, und wir haben noch nie ein solches Ausmaß an Blutvergießen gesehen.“

Erdogan: Wir hoffen, dass das iranische Atomproblem auf diplomatischem Wege gelöst wird

Erdogan sagte: „Die Vereinten Nationen können nicht einmal das Leben ihrer Mitarbeiter schützen. Völkermord ist ein barbarisches Konzept. Das Wassersystem ist zusammengebrochen und das Wasser ist verschmutzt. Moscheen, Krankenhäuser und Kirchen werden vorsätzlich zerstört. Schauen Sie sich das Foto unten an. Sehen Sie darin das Konzept der Sicherheit? In Gaza gibt es keinen Krieg gegen den Terrorismus. Auf der einen Seite steht jemand, der die tödlichsten Waffen einsetzt, und auf der anderen Seite sind wehrlose Menschen. Israel hat den regionalen Frieden gefährdet, indem es Katar, den Libanon, Syrien usw. angegriffen hat. Netanjahu hat kein Interesse daran, Gefangene freizulassen oder den Konflikt zu beenden. Es muss so schnell wie möglich daran gearbeitet werden, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. Jeder, der zu dem, was in Gaza geschieht, schweigt, ist ein Komplize des Völkermords.“

Erdogan: Wir hoffen, dass das iranische Atomproblem auf diplomatischem Wege gelöst wird

Er fügte hinzu: „Die Bewohner von Gaza sterben nicht nur durch Waffen, sondern auch an Hunger. Gibt es eine Logik, diese Brutalität Israels zu rechtfertigen? Ich spreche mit einem Herzen, das für die Kinder von Gaza blutet. Der andauernde Völkermord in Gaza wird live und in den sozialen Medien übertragen. Israel hat absichtlich Journalisten in Gaza getötet und die Grenzübergänge des Gazastreifens vollständig geschlossen. Gaza ist zu einem unbewohnbaren Ort geworden und wird unter dem Vorwand der Hamas zerstört. Wenn Israel das, was es in Gaza tut, wegen der Hamas tut, warum tut es dann dasselbe im Westjordanland, wo es keine Hamas gibt?“

Erdogan stellte klar: „Wir hoffen, dass das iranische Atomproblem auf diplomatischem Wege gelöst wird. Die Region kann keine neuen Krisen verkraften.“

Der türkische Präsident fügte hinzu: „Die Täter des Völkermords in Gaza müssen nach internationalem Recht zur Rechenschaft gezogen werden. Der Angriff auf den Staat Katar zeigt, dass Israel die Kontrolle völlig verloren hat. Wir werden weiterhin ein geeintes, sicheres und stabiles Syrien unterstützen. Die Stabilität und Sicherheit des Nachbarlandes Irak ist von größter Bedeutung, um den Wohlstand der Region zu gewährleisten.“

Der türkische Beamte sagte: „Wir haben Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgerichtet und arbeiten daran, einen Krieg zu stoppen, der keine Gewinner hat. Wir unterstützen den Waffenstillstand zwischen Indien und Pakistan. Wir arbeiten daran, Frieden zwischen (der Republik) Aserbaidschan und Armenien zu schaffen und bestätigen, dass die Normalisierung der Beziehungen zu Eriwan gut voranschreitet. Wir werden auch unsere Bemühungen fortsetzen, den Streit zwischen Somalia und Äthiopien zu lösen. Wir müssen eine Zusammenarbeit zwischen Indien und Pakistan im Kampf gegen den Terrorismus sehen. Wir wollen die Kaschmir-Frage durch Dialog lösen. Die internationale Gemeinschaft darf das afghanische Volk nicht im Stich lassen.“

Recep Tayyip Erdoğan fügte hinzu: „Wir freuen uns auf einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Die Vereinigten Staaten sind unser Verbündeter, und wir arbeiten daran, unsere Beziehungen zu diesem Land zu stärken. Die Welt ist größer als 5 (die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates mit Vetorecht).“

Der türkische Präsident bemerkte: „Der internationale Handel durchläuft aufgrund von Protektionismus und Störungen in den Lieferketten grundlegende Veränderungen. Wir setzen konsequent ein Projekt um, das sich von China bis nach Europa erstreckt. Wir sind stolz darauf, in der Türkei das Ziel von Null Abfall zu erreichen. Wir arbeiten daran, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen.“