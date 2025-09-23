König von Jordanien: „Die Zeit für die Verwirklichung des Friedens ist gekommen“

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sagte König Abdullah II. von Jordanien in einer Rede vor der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Worte können das Ausmaß der Krise in Gaza nicht ausdrücken. Schweigen bedeutet die Akzeptanz des aktuellen Zustands.“

Der jordanische König erklärte: „Die Palästinenser leben unter schwierigen Bedingungen und sind ihrer Rechte beraubt. Wir brauchen eine Lösung für den palästinensisch-israelischen Konflikt. Dieser Konflikt ist der älteste der Welt, und es ist eine illegale Besetzung.“

Er wies darauf hin, dass bloße Verurteilungen der Verbrechen des zionistischen Regimes allein nicht ausreichen, und fügte hinzu: „Aufeinanderfolgende Verurteilungen ohne konkrete Maßnahmen sind nicht ausreichend. Im Laufe der Jahrzehnte wurden Versuche unternommen, dieses Problem zu lösen, aber sie führten zu nichts.“

Abdullah II. betonte: „Die heiligen Stätten in Jerusalem sind der Zerstörung und Entweihung ausgesetzt. Aufhetzende Forderungen der israelischen Regierung nach einem ‚Großisrael‘ sind inakzeptabel. Israel zerstört die Grundlagen des Friedens und begräbt die Idee der Bildung eines palästinensischen Staates.“

Er fügte hinzu: „Israel respektiert die Souveränität anderer Länder nicht und verletzt die Souveränität vieler Länder in der Region. Wann werden wir die Palästinenser als Volk anerkennen? Die Anerkennung Palästinas ist keine Belohnung, sondern ein unbestreitbares Recht. Es gibt einen Hoffnungsschimmer in dieser Dunkelheit, und viele Länder unterstützen einen Waffenstillstand in Gaza.“

Abdullah II. betonte: „Macht allein bringt im Grunde keine Sicherheit, sondern ist ein Vorspiel zu mehr Gewalt. Sicherheit wird nur dann erreicht, wenn Palästina und Israel nebeneinander leben. Die arabischen Länder haben durch die Arabische Friedensinitiative die Führung übernommen, um den Frieden zu verwirklichen. Die Zeit für die Verwirklichung des Friedens ist gekommen. Wir waren nie ein Hindernis für das Erreichen eines Waffenstillstandsabkommens und haben Flexibilität gezeigt.“

Er verwies auf die Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza und sprach die Hindernisse an, die Netanjahu geschaffen hat, und erklärte: „Wir fordern die US-Regierung auf, in dieser Angelegenheit positiv zu intervenieren und das Besatzungsregime zu verpflichten, den Völkermord zu beenden.“