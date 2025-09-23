Emir von Katar: Netanyahu träumt davon, die arabische Region in eine israelische Einflusszone zu verwandeln

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Website der Vereinten Nationen erklärte Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, heute, am Dienstag, in einer Rede vor der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Der Verfall der Logik des internationalen Systems gegenüber der Logik der Gewalt bedeutet das Überwiegen des Gesetzes des Dschungels. Die internationale Legitimität muss zu ihrer Wirksamkeit zurückfinden.“

Der Emir von Katar fuhr fort: „Doha wurde zum Ziel eines heimtückischen Angriffs, der die Hamas-Delegation ins Visier nahm. Sechs Menschen, darunter ein katarischer Bürger, wurden getötet und 18 weitere verletzt. Diese Aggression ist eine klare Verletzung internationaler Normen. Der Angriff auf Doha stellt einen Angriff auf ein vermittelndes und friedliebendes Land dar. Als Vermittlerland haben wir Delegationen von Hamas und Israel empfangen und die Freilassung von 148 Gefangenen erreicht.“

Tamim bin Hamad Al Thani fügte hinzu: „Das wahre Ziel Israels ist die Zerstörung von Gaza und die Vertreibung seiner Bevölkerung. Es gab nie einen Zweifel daran, dass ethnische Säuberungen und die Auferlegung neuer Realitäten in der Region die Ziele dieses Krieges sind. Der Premierminister Israels träumt davon, die arabische Region in eine israelische Einflusszone zu verwandeln, und die arabischen und islamischen Länder haben vor den Folgen dieser gefährlichen Illusion gewarnt. Der israelische Premierminister ist stolz darauf, die Bildung eines palästinensischen Staates und das Erreichen des Friedens zu verhindern.“

Er fuhr fort: „Der israelische Premierminister will den Krieg fortsetzen, weil er an das glaubt, was er ‚ganz Israel‘ nennt. Israel ist nicht mit Siedlungen und Waffenstillständen zufrieden, sondern will seinen Willen der umliegenden arabischen Region aufzwingen. Jeder, der dagegen protestiert, ist entweder ein Terrorist oder ein Antisemit. Ich schätze die internationale Solidarität mit Katar, einschließlich der Erklärung des Sicherheitsrates, die die Aggression einstimmig verurteilte. Wir haben schwierige Vermittlungsarbeit geleistet, um den Krieg zu stoppen, Gefangene und Inhaftierte freizulassen und Hilfe nach Gaza zu bringen. Der israelische Premierminister, der stolz darauf ist, das Gesicht des Nahen Ostens in den letzten zwei Jahren verändert zu haben, meint in Wirklichkeit, dass Israel überall und jederzeit intervenieren wird, wann immer es will. Wir schätzen die Rolle der Länder, die den Staat Palästina anerkannt haben.“