Zionistische Quellen: Tel Aviv hat die USA um Hilfe gebeten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today berichtete der 13. Kanal des zionistischen Regimes, dass die zunehmenden Spannungen zwischen Tel Aviv und Kairo die Zukunft des zwischen den beiden Seiten unterzeichneten Friedensabkommens bedrohen.

Dem Bericht zufolge ist das Friedensabkommen zum ersten Mal seit 46 Jahren ernsthaft gefährdet. Tel Aviv beobachtet besorgt die Berichte über die Stationierung ägyptischer Truppen in der Nähe der Grenzen des Gazastreifens.

Der zionistische Kanal Kan berichtete ebenfalls, dass Tel Aviv die USA gebeten hat, zu intervenieren, um die Art und das Ausmaß der militärischen Bewegungen Ägyptens auf der Sinai-Halbinsel zu untersuchen.

Ein hochrangiger zionistischer Beamter sagte ebenfalls, dass dieses Ausmaß an militärischen Bewegungen strategische Bedenken beim zionistischen Regime ausgelöst hat.