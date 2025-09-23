Flotte Al-Sumud erreicht die Nähe von Griechenland

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum näherte sich die internationale Flotte „Al-Sumud“, die sich auf dem Weg befindet, die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen, am Dienstag der Grenzregion zwischen internationalen und griechischen Hoheitsgewässern in der Nähe der Insel Kreta.

Nach einem Bericht des Senders Al Jazeera wird erwartet, dass auch griechische Boote und Schiffe der Flotte in der Nähe der Insel Kreta beitreten, um gemeinsam in Richtung palästinensischer Hoheitsgewässer zu fahren. Es wird erwartet, dass die Flotte innerhalb der nächsten sechs Tage in Gaza ankommt.

Der Sender berichtete auch, dass zum dritten Mal in Folge unbekannte Drohnen über den Schiffen gesichtet wurden; eine Aktion, die das Flottenmanagement als Versuch ansah, die humanitäre Mission der Flotte zu kriminalisieren und zu schwächen.

Das Management der Flotte „Al-Sumud“ verurteilte die Drohungen des zionistischen Regimes gegen die Flotte und betonte, dass die Mission der Flotte eine friedliche und humanitäre Aktion sei, die nach internationalem Recht das Recht habe, maritime Hilfe in den Gazastreifen zu transportieren.

Zuvor wurde auch berichtet, dass zwei israelische Drohnen bei separaten Angriffen zwei Schiffe im Hafen von Sidi Bou Said in Tunesien angegriffen hatten; während das Besatzungsregime dazu schweigt.

Die Flotte, die ihre Reise vor etwa 23 Tagen begann, besteht aus Dutzenden von Schiffen und Booten aus etwa 50 Ländern der Welt und gilt als die größte maritime Mission zur Durchbrechung der Belagerung von Gaza.

Dies ist das erste Mal, dass eine so große Anzahl von Schiffen gemeinsam in Richtung Gaza fährt; einer Region, die derzeit mit einer schweren Hungerkrise konfrontiert ist, die bisher 440 Palästinensern das Leben gekostet hat.