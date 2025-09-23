Hassan-Zadeh: 95 % der vom 12-Tage-Krieg beschädigten Orte wieder aufgebaut

Laut der Nachrichtenagentur Abna fand die vierte „Solidaritäts-Begegnung“ in Anwesenheit von Familien, städtischen und militärischen Verantwortlichen statt. Mohammad Mehdi Hassan-Zadeh, der Verantwortliche der Basidsch-Organisation der Stadtverwaltung von Teheran, betonte in seiner Rede die Bedeutung einer kontinuierlichen und konstruktiven Kommunikation zwischen den militärischen und städtischen Institutionen und bezeichnete diese Interaktion als Grundlage zur Stärkung der Synergie und zur besseren Dienstleistung für die Bevölkerung.

Hassan-Zadeh stellte auch das Buch „50 Jahre Anbetung“ vor und beschrieb es als ein wertvolles Werk zur Aufzeichnung und Übertragung kultureller, religiöser und sozialer Erfahrungen. Er verwies auch auf einen Satz des Märtyrers Nasseruddin Baghbanis über seine spirituelle Entwicklung und betonte: „Wahre Liebe zu Gott zieht die Jugendlichen auf die Schlachtfelder des Dschihad und der Aufopferung.“

In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Worte des Obersten Führers über das Testament des Märtyrers Baghbani und fügte hinzu: „Das Testament des Märtyrers Baghbani ist ein tiefgründiges und einflussreiches Werk, das mehrmals gelesen werden sollte.“

Der Verantwortliche der Basidsch-Organisation der Stadtverwaltung von Teheran gab einen Bericht über den Fortgang der Zusammenarbeit und erklärte: „In den letzten 9 Monaten seit der letzten Solidaritäts-Begegnung wurden die monatlichen Treffen der Abteilungen regelmäßig abgehalten und bisher waren 85 % der Basidsch-Bereiche und der Stadtviertel aktiv in der Interaktion; diese Zusammenarbeit zeigte sich besonders deutlich während des 12-tägigen Krieges.“

Er dankte Alireza Zakani, dem Bürgermeister von Teheran, und sagte: „Die unermüdlichen Bemühungen des Bürgermeisters von Teheran beim Wiederaufbau der Stadt haben eine Wiederherstellung und Reparatur von 95 % der Zerstörungen ermöglicht, und diese Maßnahme ist ein nachhaltiger Erfolg für die Stadtverwaltung.“

Hassan-Zadeh würdigte auch die Maßnahmen von General Hassan-Zadeh, dem Kommandeur des IRGC Teheran (Hazrat Mohammad Rasoul Allah (s)), während des Krieges und seine Unterstützung des Märtyrers Hamadani-Plans sowie die wertvolle Zusammenarbeit der Stadtviertel 2, 3, 4 und 10 der Stadtverwaltung und der Basidsch-Organisation in diesem Bereich.

Abschließend betonte er: „Die Fortsetzung der monatlichen Treffen der Abteilungen und die Abhaltung solcher Treffen stärkt die Bindung zwischen dem IRGC und der Stadtverwaltung und hilft bei der Verwirklichung gemeinsamer kultureller, sozialer und sicherheitspolitischer Ziele in der Stadt Teheran.“