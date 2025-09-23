Pezeshkian: „Konvergenz“ ist ein globaler Slogan, aber die Realität ist Unilateralismus und Tyrannei.

Laut einem Korrespondenten von Abna sagte Masoud Pezeshkian, der Präsident, vor seiner Reise nach New York, am Vorabend seiner Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Diese Reise, die wir unternehmen, ist zur Generalversammlung der Vereinten Nationen; einer Versammlung, an der alle Länder teilnehmen werden. Dies ist eine sehr gute Gelegenheit, um mit den Präsidenten zu sprechen und unsere Positionen und Ansichten dort darzulegen.“

Er fügte hinzu: „Der Slogan, der dieses Jahr für den gesamten Planeten, auf dem wir leben, gewählt wurde, lautet ‚Konvergenz; Fortschritt für alle‘, aber was wir in den Entwicklungen der Welt und im Verhalten der Mächte, die darin präsent sind, sehen, ist nichts anderes als Totalitarismus. Einige Länder, die Macht in ihren Händen haben, nutzen ihre Instrumente, um Menschen auf sehr barbarische und unmenschliche Weise zu vernichten.“

Pezeshkian sagte: „Es ist für mich als Mensch, abgesehen von meiner Religion, meinem Glauben und meiner Konfession, schwer, mir dieses Problem vorzustellen. Ein Mensch als das Beste der Schöpfung und ein Wesen, in das Gott eine reine Natur gelegt hat, kann nicht sehen, wie Kinder in Gaza an Hunger sterben, an Medikamenten- und Behandlungsnot sterben und gleichzeitig Israel jeden Tag verschiedene Gebiete bombardiert. Dies, während die scheinbar zivilisierten, mächtigen und sich als Verfechter der Demokratie und der Menschenrechte ausgebenden Länder dieses Regime offen unterstützen und ausrüsten, und mit denselben Werkzeugen ein Massaker angerichtet wird.“

Er fügte hinzu: „Ich weiß nicht, wie die internationalen Gemeinschaften und die Menschen, die dort sitzen, mit diesen Verhaltensweisen umgehen werden und was die Slogans, die im Namen der Konvergenz ausgegeben werden, bedeuten. Bedeutet diese Konvergenz, andere zu töten, damit das, was sie wollen, erreicht wird? Jeder Mensch, unabhängig von seiner ethnischen Zugehörigkeit, Rasse und Vorlieben, hat das Recht, auf diesem Planeten zu leben und die göttlichen Segnungen zu nutzen, ohne die Rechte anderer zu verletzen.“

Der Präsident erklärte: „Wir werden uns auf dieser Reise bemühen, unsere Positionen auf der Grundlage unseres Glaubens und unserer Überzeugung, die auf Frieden, Sicherheit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit beruht, zu verkünden. Wir werden mit den Ländern sprechen, mit denen sich eine Gelegenheit zum Dialog ergibt, mit den Staats- und Regierungschefs, mit den Menschen, mit den Iranern, die dort präsent sind, mit Experten, und bei jeder sich bietenden Gelegenheit werden wir den Prozess der Gerechtigkeit verteidigen, an den wir glauben.“

Er betonte: „Aus unserer Sicht macht es keinen Unterschied, in welcher Kleidung oder in welchem Aussehen die Wahrheit ist. Wie Imam Khomeini (r.a.) sagte, geht es bei unserem Streit nicht um ‚Weintrauben‘; wenn wir Menschen sind und uns für Wahrheit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Richtigkeit einsetzen, wird es keinen Streit geben. Es kann nur sein, dass wir uns manchmal nicht verstehen und wir müssen uns verstehen, indem wir zusammensitzen und uns unterhalten. Aber jemand, der zwingen, tyrannisieren und sich bösartig verhalten will, wird natürlich nicht gesprächsbereit sein.“

Pezeshkian sagte: „Daher ist die Gelegenheit, an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen, an der alle Länder teilnehmen, für uns sehr wichtig. Wir werden über unsere Positionen sprechen und betonen, dass Konvergenz im Rahmen von Wahrheit, Gerechtigkeit, der territorialen Integrität der Länder und dem Recht auf Leben für alle Menschen stattfinden muss. Konvergenz darf nicht bedeuten, dass nur Israel das Recht auf Sicherheit hat, sondern die Sicherheit aller Menschen, die auf dieser Welt leben, muss geschützt werden.“

Er fügte hinzu: „Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere Positionen darzulegen. Mit Gottes Hilfe hoffen wir, dass wir die Realitäten und unsere Überzeugungen dort mit lauter Stimme zum Ausdruck bringen können.“