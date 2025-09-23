Larijani: Kein ehrenhafter Iraner würde bei der nationalen Sicherheit Kompromisse eingehen.

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ali Larijani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, als Reaktion auf die Rede von US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen gegen unser Land in den sozialen Medien X: „Freunde! Die Beharrlichkeit Irans ist nicht ohne Grund. Die Bedingung, die Reichweite von Raketen auf unter 500 Kilometer zu begrenzen, bedeutet, auf die Verteidigungsfähigkeiten gegen Israel zu verzichten. Welcher ehrenhafte Iraner würde eine solche Einschränkung akzeptieren? Die nationale Sicherheit ist nicht verhandelbar.“