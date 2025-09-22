Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera erklärte der kanadische Premierminister Mark Carney heute, am Montag: „Die Situation in Palästina ist schrecklich und chaotisch. Wenn Frieden in Palästina erreicht wird, könnten wir Teil einer multilateralen internationalen Truppe in der Region sein.“

Der kanadische Premierminister fügte hinzu: „Wir unterstützen die Bemühungen um einen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine. Jedes Abkommen mit Russland muss Sicherheitsgarantien für die Ukraine beinhalten.“

Mark Carney wiederholte die feindseligen Positionen Ottawas gegenüber Moskau und behauptete: „Die Sanktionen gegen Russland, insbesondere im Finanzsektor, könnten wirksam sein!“

Dies geschieht, obwohl viele Beamte aus verschiedenen Ländern wiederholt betont haben, dass Sanktionen und Einschränkungen gegen Russland nutzlos waren und die Konflikte in der Ukraine durch Dialog gelöst werden müssen.

In Bezug auf Palästina haben die vier Länder Großbritannien, Australien, Kanada und Portugal gestern angekündigt, den Staat Palästina offiziell anerkannt zu haben.

Das Büro des kanadischen Premierministers (PMO) erklärte in diesem Zusammenhang: „Seit vielen Jahrzehnten basierte Kanadas Engagement für [die Zwei-Staaten-Lösung] auf der Erwartung, dass dieses Ergebnis letztendlich als Teil einer ausgehandelten Vereinbarung erzielt wird.“