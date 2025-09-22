Palästinensische Flagge in 21 französischen Kommunen gehisst

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu wurden die palästinensischen Flaggen in 21 Kommunen in Frankreich gehisst, während sich das Land auf die Anerkennung des Staates Palästina vorbereitet.

Berichten in französischen Medien zufolge wird erwartet, dass das Land in den nächsten Stunden auf einer hochrangigen internationalen Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zur Lösung der Palästinenserfrage und zur Umsetzung der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung die Entscheidung zur Anerkennung des Staates Palästina bekannt geben wird.

Trotz eines Verbots des französischen Innenministeriums wurde die palästinensische Flagge in 21 Kommunen, darunter Nantes, Stains und Saint-Denis, über den Gebäuden gehisst.