Libanesischer Abgeordneter: Die Entscheidung der Hisbollah, Gaza zu unterstützen, war die richtigste

Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte „Mohammed Raad“, der Leiter des Treue-zur-Widerstand-Blocks im libanesischen Parlament, in einem Exklusivinterview mit dem Sender Al-Mayadeen: „Der Widerstand steht voll und ganz im Einklang mit seiner Identität und seinen unveränderlichen Prinzipien, um die Sache zu verteidigen, für die er Opfer gebracht hat.“

In Bezug auf die Leistung der Armee des zionistischen Regimes sagte er: „Diese Armee ist eine Mörderarmee und keine Kämpferarmee. Ihre Zerstörungskraft ist keine echte Abschreckung, sondern eine von den USA auferlegte Abschreckung.“

Raad fügte hinzu: „Die Israelis waren überrascht von der Festigkeit unserer Position und der Weite unserer militärischen Präsenz an den Kampfachsen. Wir mussten sogar Kontrollpunkte auf den Straßen zum Süden einrichten, um einen übermäßigen Zustrom von Freiwilligen an die Fronten zu verhindern.“

Ihm zufolge hätte das, was die Hisbollah im Unterstützungskrieg und im „Krieg der Tapferen“ erlitten hat, tatsächlich ausgereicht, um ein Land zu zerstören und eine Armee zu zerschlagen. „Aber die Hisbollah ist keine Partei, die besiegt wird. Zusammenhalt und Bereitschaft waren der Schlüssel zu unserer Standhaftigkeit; jeder Kämpfer kannte seine Pflicht vom ersten Moment an.“

Raad betonte: „Wir erlitten einen schweren Schlag, aber wir haben uns schnell erholt, unsere Struktur wieder aufgebaut und sogar während des Krieges Lücken geschlossen.“

Über die Allianzen der Hisbollah sagte er: „Wir streben in allen Allianzen danach, große nationale Interessen zu verwirklichen, und kein Verbündeter hat sich jemals über mangelnde Aufrichtigkeit bei uns beschwert, sondern die Beschwerden galten lediglich unserer Einhaltung von Prinzipien und festen Positionen.“

In Bezug auf die Persönlichkeit des ehemaligen Generalsekretärs der Hisbollah sagte er: „Sayyed Hassan Nasrallah war bekannt für seine wertvolle Geduld und seine politische strategische Geduld, und ihn ins Visier zu nehmen, bedeutete in der Tat, die gesamte Hisbollah ins Visier zu nehmen; dies war von Beginn der Konfrontation nach der Operation ‚Al-Aqsa-Flut‘ an klar.“

Raad stellte fest: „Wir haben seit den Empfehlungen der Winograd-Kommission nach der Niederlage von 2006 beobachtet, wie sich der Feind auf einen Angriff auf die Hisbollah vorbereitet. Aus humanitärer, moralischer, nationaler und ethnischer Sicht hatten wir keine andere Wahl, als uns an der Unterstützung des unterdrückten Gaza zu beteiligen. Der Krieg zur Unterstützung von Gaza war die richtigste Entscheidung, denn es ist ein Sieg für die Menschheit, die Freiheit, die Nationalität und die Ethnizität; auch wenn der Preis dafür hoch ist.“

Er verglich die jüngsten Aggressionen des zionistischen Regimes mit dem imaginären Holocaust der Zionisten und sagte: „Was in diesem Krieg geschah, ist tausendmal schwerer als das, was als falscher Holocaust in der Geschichte propagiert wurde.“